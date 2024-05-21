Вечером графики почасовых отключений будут действовать во всех регионах Украины для промышленных и бытовых потребителей.

Во вторник, 21 мая, диспетчерский центр "Укрэнерго" отменил ограничения потребления во всех областях с 11:00 до 17:00. Об этом сообщает пресс-служба НЭК "Укрэнерго".

"Сейчас с 11:00 до 17:00 Диспетчерский центр "Укрэнерго" отменил ограничения потребления во всех областях. Это стало возможным благодаря уменьшению облачности во всех регионах", – говорится в сообщении.

В "Укрэнерго" попросили потребителей по возможности перенести запланированные на вечер или на ночь пользования энергоемкими приборами на эти дневные часы. Отмечается, что дефицит в энергосистеме уменьшился, поскольку промышленные и крышные солнечные электростанции увеличили объемы производства.

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Также украинская энергосистема на запрос оператора энергосистемы Польши сейчас принимает излишки электроэнергии из этой страны.

"Вечером графики почасовых отключений будут действовать во всех регионах Украины для промышленных и бытовых потребителей с 17:00 до 24:00", – добавили в "Укрэнерго".

Отключение света в Украине

Ранее в "Укрэнерго" предупреждали, что с 00.00 21 мая по всей Украине будут действовать графики отключения света, как для промышленных, так и для бытовых потребителей.

20 мая стало известно, что Нацкомиссия, которая регулирует сферу энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) ввела новую структуру предельных цен на электроэнергию для бизнеса, которые должны начать действовать уже с июня этого года. Такое решение позволит стабилизировать энергосистему и увеличить импорт в ночные часы.

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