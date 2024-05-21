В Новороссийске находятся восемь вражеских носителей ракет, поделился эксперт.

Продолжается полномасштабная война в Украине, и, учитывая все вражеские ракетоносители в Черном и Каспийском морях, российская армия может одновременно запускать до 80 ракет "Калибр.

Об этом в эфире "Эспрессо" рассказал капитан запаса ВМС ВСУ Андрей Рыженко. По его словам, несмотря на возможную потерю ракетного катера "Циклон", россияне имеют еще достаточно мощный потенциал. В частности, еще 8 носителей ракет находятся сейчас в Новороссийске - это три подводные лодки и пять надводных кораблей.

"Они способны использовать ракеты по всей территории Украины. И они это периодически делают", - сказал Рыженко. По его словам, общее количество боевых катеров и кораблей РФ в Черном море сейчас чуть менее 60 единиц. "В начале полномасштабного вторжения их было более 80, включая те, что пришли с Северного и Балтийского флота РФ. Самой главной угрозой для нас остаются ракетные удары", - сказал он.

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По данным специалиста, россияне продолжают применять ракеты для обстрелов территории Украины. Он также напомнил, что в Каспийском море россияне держат еще четыре носителя "Калибров".

"Учитывая все ракетоносители в Черном и Каспийском морях, россияне могут одновременно запускать до 80 ракет "Калибр", - добавил Рыженко. Специалист отметил, что Каспийское море остается для Москвы важным логистическим путем, там сейчас дислоцируется российская флотилия. В частности, этим морем перебрасываются военные грузы, в том числе из Ирана, и РФ делает все возможное, чтобы держать этот водоем под контролем. Именно оттуда, по данным Рыженко, РФ осуществляла удары по Сирии и тому подобное.

"Каспийское море продолжает оставаться для россиян очень важным. Мы знаем, что Каспийским морем осуществляется транспортировка большого количества военных грузов. Поэтому они пытаются держать Каспийское море под своим контролем", - добавил он.

Капитан напомнил, что украинские порты Николаев, Очаков и Херсон сейчас полностью заблокированы. Хотя высадка десанта РФ сейчас маловероятна, однако Кремль держит соответствующие силы в Новороссийске, где есть десантные корабли. "И они как могут ремонтируют в Севастополе те (десантные корабли, - УНИАН), которые мы повредили", - добавил Рыженко.

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Недавно начальник Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Дмитрий Плетенчук заявил, что очень вероятно умножение на ноль российского ракетоносителя "Циклон". Ранее РФ заявляла о пяти единицах такого типа ("Каракурт") в составе Черноморского флота. Первым из них ВСУ был уничтожен "Аскольд".

В то же время, по словам Плетенчука, первым выпущенным из этой "пятерки" был "Циклон", и он фактически единственный из них, который вступил в строй, не пройдя испытаний. Еще два корабля (типа "Каракурт") выводили из акватории Черноморского региона на достройку, пятый - еще на стапелях.

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