На этот раз полярное сияние можно было увидеть и в Украине.

Северное сияние в небе над Северной Америкой и Европой в этом месяце, вероятно, было самым сильным за последние века, сообщает NASA, передает The Independent.

"По сообщениям о полярных сияниях, видимых до 26 градусов магнитной широты, этот недавний шторм может конкурировать с некоторыми из самых низких наблюдений полярных сияний, зафиксированных за последние пять веков", - отметили в агентстве и добавили, что "ученые все еще оценивают этот рейтинг".

Известно, что полярные сияния от зеленого до розового цветов возникают из-за взаимодействия заряженных частиц Солнца с газами в атмосфере Земли. Наиболее зрелищные полярные сияния возникают тогда, когда Солнце выпускает большие облака частиц, называемые корональными выбросами массы.

"Видимость полярного сияния не является идеальным мерилом, но она позволяет нам сравнивать на протяжении веков", - отметил профессор-исследователь из Университета Колорадо в Боулдере Делорес Книпп.

В основном полярные сияния можно увидеть только в высоких широтах, к примеру, в Канаде, Скандинавии и иногда на севере Великобритании. Однако мощная геомагнитная буря, которую вызвало Солнце, привела к тому, что 10 мая ослепительное сияние появилось дальше на юг к экватору. Это была самая сильная солнечная буря, которая поразила планету с 2003 года.

Отмечается, что с 3 по 9 мая NASA зарегистрировало более 80 "заметных" солнечных вспышек, которые произошли в двух активных регионах на Солнце. Некоторые из этих вспышек привели к потрясающим полярным сияниям, которые вызвали временное отключение света, вывели из строя спутники и заставили изменить маршруты полетов в северном полушарии.

В NASA добавили, что ключевая область на Солнце, которая отвечает за недавнюю бурную космическую погоду, пока отворачивается от Земли, однако информация, которая была получена от солнечных событий, может помочь астрономам на долгие годы

"Мы будем изучать это событие годами. Оно поможет нам проверить пределы наших моделей и понимания солнечных штормов", - подчеркнула и.о. директора Бюро анализа космической погоды NASA "От Луны до Марса" Тереза Ньевес-Чинчилла.

Природные явления в Украине - последние новости

Отметим, что в Украине в этом месяце тоже можно было увидеть красоту северного сияния. Невероятное природное явление наблюдали, в частности, жители Черниговской области и Сумской областей.

Также сообщалось, что в небе над Днепром заметили интересное явление, а именно солнечное гало. Известно, что это оптическое явление, при котором вокруг солнца образуется кольцо или дуга, создавая впечатление венца или короны вокруг светила.

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