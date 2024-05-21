Продать доллар можно в среднем по курсу 39,50 грн, евро – 42,80 грн.

Наличный курс доллара к гривне в банках Украины во вторник, 21 мая, вырос на 5 копеек – до 40,00 грн за доллар в среднем. Продать американскую валюту в банках сегодня можно в среднем по курсу 39,50 грн за доллар.

Средний курс евро к гривне сегодня вырос на 10 копеек и составляет 43,50 грн за евро. Продать европейскую валюту можно по курсу 42,80 грн за евро.

В валютных обменниках Киева доллар сегодня подорожал на 5 копеек и составляет 40,03 грн/доллар в среднем (продать доллар можно за 39,94 грн). Курс наличного евро в обменниках сегодня вырос на 10 копеек и составляет 43,55 грн/евро (курс продажи – 43,40 грн/евро).

Видео дня

Курс валют в Украине – последние новости

Директор департамента казначейских операций Unex Bank Анна Золотько прогнозирует, что курс доллара в Украине на текущей неделе до 25 мая будет колебаться в пределах диапазона 39,7 – 40,2 грн/долл. По ее словам, в ближайшие дни можно ожидать умеренный рост стоимости доллара в безналичном сегменте в связи с завершением периода уплаты налогов бизнесом.

Национальный банк Украины установил на вторник, 21 мая, официальный курс доллара к гривне на уровне 39,67 грн/долл., таким образом, гривня ослабла на 24 копейки по сравнению с предыдущим показателем. Официальный курс НБУ по евро на вторник установлен на уровне 43,08 грн/евро, то есть гривня ослабла на 33 копейки по сравнению со вчерашним курсом.

Вас также могут заинтересовать новости: