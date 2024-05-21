Базы в России должны быть законными целями, подчеркнула экс-заместитель госсекретаря США по политическим вопросам.

Продолжается полномасштабная война в Украине, и РФ явно обострила противостояние, совершив новое наступление в Харьковской области.

Российские удары по Харькову стали сигналом, что США пора помогать украинской армии наносить удары по базам российских захватчиков в России, таким мнением поделилась бывший заместитель госсекретаря Штатов по политическим вопросам Виктория Нуланд во время интервью ABC News.

"Я думаю, что время для этого пришло, потому что Россия явно обострила эту войну, включая, как вы сказали, в самом начале, нападение на второй город России, Харьков, который не находится на линии фронта, и попытку уничтожить его без необходимости ставить сапоги на землю", - заявила она

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По словам Нуланд, поэтому она полагает, что "настало время предоставить украинцам больше помощи в нанесении ударов по этим базам внутри России". Экс-заместитель госсекретаря подчеркнула, что базы в РФ должны быть законными целями.