Сегодня противники уже почти 40 раз пытались прорвать линию обороны Украины, отметили в Генштабе.

Полномасштабная война в Украине продолжается, и Силы обороны продолжают сдерживать врага.

По данным Генштаба Вооруженных сил Украины, за прошедшие сутки украинские защитники отразили 112 атак врага. Кроме того, за прошедшие сутки Воздушные силы ВСУ, ракетные войска и артиллерия поразили 20 районов сосредоточения вражеского личного состава, район сосредоточения военной техники, пункт управления, артиллерийское средство, склад боеприпасов и средство ПВО противника.

"Силы обороны продолжают сосредоточивать основные усилия в Таврическом, Донецком и Слобожанском операционных районах с целью срыва планов оккупантов по продвижению в Донецкой, Луганской и части Харьковской областей, усиливают позиции вдоль государственной границы Украины с Российской Федерацией. В самых горячих районах фронта украинские воины держат позиции и уничтожают захватчика, иногда контратакуют", - говорится в сводке.

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По состоянию на 10:30 21 мая оккупанты уже 37 раз пытались прорвать линию обороны Украины. Кроме того, они нанесли 514 обстрелов наших позиций, из них 21 - из РСЗО. Также, оккупанты один раз сбросили КАБ.

На Харьковском направлении украинские защитники отражают атаку врага неподалеку села Липцы. Ситуация на контроле, потерь позиций не допущено. Четыре атаки с начала суток оккупант провел на Купянском направлении. Кроме того, российские войска продолжают давить на Северском направлении - потерь позиций не допущено.

Еще пять раз оккупанты атаковали на Краматорском направлении, три из них отражены. В направлении Клещиевки и Андреевки продолжаются боевые действия.

Больше всего атак с утра оккупанты провели на Покровском направлении. Там произошло 11 боевых столкновений. Враг продолжает наступать в направлениях населенных пунктов Евгеновка, Сокол, Новоселовка Первая, Северное и Нетайлово. На одном из участков принимаются меры для стабилизации ситуации.

Также противники продолжают давить на Кураховском направлении - боевые действия продолжаются в районе Красногоровки и Победы. Еще четыре атаки оккупантов отражены на Времовском направлении, в районе населенного пункта Старомайорское.

Важные новости Украины о войне - сейчас это стоит знать

Генштаб ВСУ обновил данные потерь врага - за прошедшие сутки было ликвидировано 1 380 оккупантов. Общие потери РФ на 21 мая 2024 года в войне против Украины пересекли отметку в 495 тысяч.

По мнению американского журнала Foreign Affairs, Украина до сих пор имеет шансы победить Россию. Однако, для этого нужно, чтобы Запад четко заявил о конечной цели - победе Украины, и предоставил Киеву всю необходимую военную помощь.

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