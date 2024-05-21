Хачапури из лаваша готовятся очень просто и без хлопот с замешиванием теста.

Хрустящие хачапури с лавашем и нежной сырной начинкой прекрасно подходят к чаю, кофе или к горячим блюдам. Блюдо готовится просто, не требует дорогих ингредиентов и выпекания. Такие бутерброды удобно есть на ходу или брать с собой на работу. Наш простой рецепт хачапури на сковороде обязательно понравится любителям сыра.

Хачапури с лавашем на сковороде

Ингредиенты:

лаваш - 1 шт.;

яйцо - 1 шт.;

творог - 200 г;

сыр сулугуни - 100 г;

подсолнечное масло - 2 стол. л.;

зеленый лук - 3 пера;

укроп и петрушка по вкусу;

соль, перец по вкусу.

Из одного листа лаваша и указанных ингредиентов получается 6 треугольников.

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Творог разомните вилкой, сулугуни натрите на крупной терке, а зелень промойте и мелко порубите. Смешайте ингредиенты в большой миске и влейте подсолнечное масло. Посолите и поперчите по вкусу. Яйцо взболтайте до однородности и подготовьте кулинарную кисть.

Лаваш разрежьте на прямоугольные полоски шириной примерно 10 см. На каждой полосе согните один край так, чтобы получился треугольник. Рядом выложите творожную начинку и накройте ее треугольником из лаваша. Постепенно заверните лаваш в форму треугольника.

Взбитым яйцом смажьте хачапури с лавашем сверху со всех сторон. Затем обжарьте блюдо на горячей и сухой сковороде по 2-3 минуты с каждой стороны. За этом время блюдо станет золотистым и хрустящим снаружи, а начинка расплавится.

По желанию ленивые хачапури с лавашем можно приготовить в духовке, поставив их запекаться на 5 минут при 180°.

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