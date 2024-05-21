Женщина призывает спасти пленных, которые ежедневно проходят через адские муки.

Парамедик-доброволец Национальной гвардии Украины Екатерина Полищук с позывным Пташка поделилась воспоминаниями о российском плен у и рассказала, как он на нее повлиял - 20 мая исполнилось два года с тех пор, как завершилась героическая оборона Мариуполя.

"Два года прошло от самого страшного приказа, которого я боялась больше, чем навсегда остаться под бетонными плитами. Два года, как мои ребята и девушки в плену. Вы не представляете, что такое плен. Почему вы так активно не постите "наших в военной форме бьют каждый день?" им ломают кости и срезают кожу, их бьют током, насилуют, морят голодом и жаждой, морально уничтожают и унижают", - написала она в Facebook.

Она добавляет, что пленные - самый большой рычаг влияния на Украину и оккупанты об этом знают и не отдают их.

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"Мы выходили в почетный плен, под гарантии бессмысленных и недейственных организаций красного креста, которые молча отдаленно наблюдают уже два года, как ребят забивают до смерти, как они горят заживо в взорванной Оленевке, как ежедневно их полуживыми бросают в холодные бетонные коробки за решеткой", - говорит "Пташка".

Молодая женщина с болью вспоминает время, которое ей пришлось провести в плену. Она уверяет, что для нее лучше было бы достойно погибнуть, чем терпеть адские муки, в частности психологические.

"Даже первые месяцы, которые были легче для нас, несмотря на голод и мои персональные унижения и издевательства я охотно обменяла бы на достойную смерть. Последствия для меня стали непоправимыми. Как бы там все не говорили о моей несокрушимости и стойкости. Я мертва внутри", - констатирует женщина.

При этом она в плену была 4 месяца и один день, а другие защитники все еще в аду, который создали для них россияне. В плену украинцев мучают садисты, о чем все должны знать и понимать, что это за ужас даже один день вражеского плена.

"Вы должны помнить и бороться! А власть должна прилагать все усилия, чтобы возвращать каждого и каждую. И все усилия, чтобы обеспечить пожизненную помощь пленным. Они попали в плен защищая государство и украинцев. Теперь государство и украинцы должны защитить их. Мы воюем с уродами. Они не достойны жалости или сочувствия. Я знаю, о чем я говорю", - отмечает Полищук.

Пленные бойцы "Азова" - детали

Командир бригады Нацгвардии "Азов" подполковник Денис Прокопенко (Редис) заявил, что в российском плену до сих пор находится 900 военнослужащих "Азова". Он напомнил, что два года назад украинские защитники получили приказ от высшего военно-политического руководства страны - прекратить оборону Мариуполя и выйти с территории "Азовстали" в плен.

Прокопенко отметил, что в результате тяжелых переговоров с РФ была достигнута договоренность об эвакуации мирных жителей с завода "Азовсталь". Сотни людей, которые нашли убежище на территории завода, были спасены. Последнее гражданское лицо покинуло территорию завода 7-го мая 2022 года. После этого Мариупольский гарнизон продолжал держать оборону до соответствующего приказа высшего командования. По его словам, оборона Мариуполя спасла Украину, однако ценой этого стали жизни бойцов бригады, погибших во время городских боев и в результате теракта в Еленовке, а также сотни военных, которые уже в течение двух лет находятся в плену.

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