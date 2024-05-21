Птицы отклоняются от миграционных путей на расстояние до 250 километров, что может повлиять на размножение.

Орлы, миграционные маршруты которых проходят через Украину, изменили маршруты полета, чтобы избежать территорий, пострадавших от войны. Об этом свидетельствуют результаты нового исследования, опубликованные изданием Current Biology.

Так, данные GPS показали, что большой подорлик не только делал большие облеты после начала вторжения, но и "сокращал остановки на пит-стопах для отдыха и дозаправки или вообще избегал их". При этом птицам понадобилось больше времени и энергии, чтобы добраться до мест размножения.

"Это похоже на то, если бы вы бежали марафон, но у вас не было пауз на питье воды. И в конце кто-то просит вас пробежать еще семь-восемь миль", - сказал Чарли Рассел из Университета Восточной Англии, соавтор исследования. Видео дня

Исследователи предупредили, что эта ситуация может задержать размножение, поскольку орлам может потребоваться больше времени для восстановления, и повлияет на шансы выживания молодняка.

Ученые проанализировали маршруты миграции 19 больших подорликов, которые летели через Украину к местам размножения на юге Беларуси в марте и апреле 2022 года - всего через несколько недель после начала российского вторжения в Украину. В то время как самки путешествуют из мест зимовки в Греции, самцы путешествуют из мест в Восточной Африке. Исследователи сравнили эти пути с 65 миграциями, зафиксированными у 20 птиц в 2018-21 годах.

Полученные данные свидетельствуют о том, что после вторжения орлы в среднем прошли дополнительные 85 км. Путешествие длилось в среднем на 55 часов дольше после начала полномасштабной войны, при этом самцы имели более низкую скорость полета, чем раньше.

И хотя 90% орлов останавливались в Украине до конфликта, лишь 32% сделали это после вторжения, а некоторые места вообще избегали. ... Наибольшие отклонения от прямого пути наблюдались там, где военная активность была больше", - утверждают исследователи.

"Это не то, что птицы каждое утро проверяют новости, чтобы понять, куда им лететь во время миграции, а куда - нет. Важно понимать нагрузку на эти популяции, чтобы в постконфликтном сценарии мы могли помочь не просто поддержать большую популяцию орлов, но и помочь восстановиться им и экосистеме в целом", - добавил Рассел.

Последствия войны в Украине для флоры и фауны

Если россияне уничтожат заповедную степь, ее невозможно будет восстановить. Об этом УНИАН рассказала ученый секретарь биосферного заповедника "Аскания-Нова" имени Ф.Э. Фальц-Фейна Наталья Коринец.

По ее словам, животных не обязательно уничтожать. Если разрушатся ограждения, они выбегут и погибнут на минных полях, в результате охоты или от жажды, ведь вокруг не будет открытых источников воды.

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