Юрист поделилась, что предлагала клиенту побыть с ним в ТЦК и СП, чтобы посмотреть, какие документы ему предложат подписывать.

Продолжается всеобщая мобилизация в Украине, и в некоторые территориальные центры комплектования и социальной поддержки с клиентом юриста не пустили.

О таком своем негативном опыте рассказала юрист Надежда Шуляк, сообщает "Новости.Live". По словам эксперта, в ТЦК и СП она не намеревалась вмешиваться в процедуру или участвовать в прохождении клиентом военно-врачебной комиссии, а просто предлагала клиенту побыть с ним рядом и посмотреть, какие бумаги ему дают на подпись.

"Это очень интересный и болезненный вопрос для адвокатов. Я не буду говорить обо всех ТЦК по Украине. Но я сталкивалась с ситуациями, когда меня как адвоката, который оказывает юридическую помощь и предоставил все документы о подтверждении моих полномочий, не допускают зайти в ТЦК вместе с клиентом...", - поделилась Шуляк.

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В центре внимания мобилизация в Украине 2024 - последние новости, которые стоит знать

18 мая в нашем государстве вступил в силу обновленный закон о мобилизационных мероприятиях. В частности, в нем предусмотрено, что военнообязанные и резервисты должны в течение 60 дней обновить свои персональные данные. В том числе это можно сделать в ТЦК и СП. Стоит отметить, что в Украине военнообязанными являются мужчины и женщины-медики, которым от 18 до 60 лет.

20 мая стало известно, что в постановлении Кабмина, принятом 16 числа, говорится о введении рассылки повесток по почте. Таким способом повестки будут получать те военнообязанные, которые в течение 60 дней не обновят свои данные.

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