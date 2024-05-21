Женщина до сих пор не может поверить в его смерть.

Американская актриса Кортни Кокс, которая играла Монику в известном сериале "Друзья" вместе с покойным Мэттью Перри, рассказала, что чувствует до сих пор его присутствие.

Она отметила, что скучает по коллеге, который во время съемок сериала стал для нее почти родным.

"Я очень благодарна за возможность поработать с таким замечательным человеком. Это была моя семья. Мы прошли через все. Эти десять лет были всем. Я так благодарна, что мне выпал шанс так тесно посотрудничать с ним на протяжении многих лет", - сказала Кортни в интервью CBS Sunday Morning.

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Актриса добавляет, что после смерти Мэттью она иногда может с ним "поговорить" и объяснила это так:

"Он часто навещает меня, если вы верите в это. Думаю, есть много людей, которые направляют меня по жизни. Я разговариваю с мамой, папой, с Мэттью. Я чувствую, что он рядом, Мэттью рядом".

К слову, 54-летний актер Мэттью Перри умер в октябре прошлого года. Его тело нашли без признаков жизни дома в джакузи. Было много предположений относительно причин смерти, но, по итогам следствия установлено, что ишемическая болезнь сердца и действие наркотического вещества привели к трагедии.

Напомним, ранее стало известно, что Мэттью Перри составил завещание за 14 лет до своей смерти.

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