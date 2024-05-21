Ночи в Украине еще будут достаточно свежие, а днем воздух будет прогреваться до летних показателей.

Текущая неделя в Украине будет теплой и даже придет уже первая жара. Об этом рассказала синоптик Наталья Диденко.

Ночи, по ее данным, еще будут достаточно свежие. Ожидается +10...+14 градусов, а на побережьях морей +8...+11 градусов.

"Днем 21 мая предполагается +20...+27 градусов, где сильнее прижмет солнце, возможно и выше", - прогнозирует синоптик.

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Дожди, местами с грозами, пройдут сегодня местами в прикарпатских областях, на Волыни, в Ровенской области, на Сумщине, Черниговщине, Полтавщине, Черкасщине, Харьковщине. На остальной территории - без осадков.

В Киеве 21 мая ожидается теплая погода с максимальной температурой воздуха +24...+26 градусов. Дождь в столице маловероятен.

"В дальнейшем неделя в Украине ожидается теплой, до умеренной жары", - резюмировала Наталка Диденко.

В Украину идет жара - что известно

Синоптик Игорь Кибальчич прогнозирует, что на этой неделе в Украине уже местами будет наблюдаться 30-градусная жара. Ночные заморозки, по его словам, полностью отступят, а днем температурный фон будет соответствовать летним показателям. В частности, 21 мая до +30° воздух прогреется на Закарпатье. Во второй половине недели ожидается усиление ветра.

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