Отдельные страны остаются лидерами в вопросе обеспечения ВСУ тяжелой бронетехникой

Военный аналитик Сергей Згурец заявил, что динамика поставок бронетехники от партнеров остается очень медленной.

"Вся бронетехника от наших партнеров поставляется в Украину с большой задержкой. Хотя отдельные страны остаются лидерами в вопросе обеспечения ВСУ тяжелой бронетехникой. В частности, Нидерланды сегодня останутся одними из главных поставщиков танков Leopard для нужд ВСУ. Вчера в Испании объявили о поставках 10 танков Leopard, о которых было объявлено еще в конце прошлого года", - сказал он в эфире Еспресо.

Згурец отметил, что американские БМП Bradley гораздо эффективнее на поле боя, чем танки Leopard.

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"В любом случае динамика с поставками бронетехники для нужд ВСУ является достаточно медленной. Нам остается больше надеяться на США. В частности, по поставкам Украине БМП Bradley. Именно Bradley дают больше результата, чем Leopard на поле боя", - пояснил аналитик.

Танки Leopard для Украины

Испания объявила о выделении нового пакета военной помощи Украине. В него войдут танки Leopard и боеприпасы. Об этом сообщила министр обороны Испании Маргарита Роблес, пишет El Mundo. Известно, что поставка должна состояться в конце июня.

Отмечается, что такое заявление прозвучало во время заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины ("Рамштайн-22"). Министр также отметила важные усилия, которые Испания уже прилагает, и особо отметила подготовку украинских солдат.

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