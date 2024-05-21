При нынешних обстоятельствах любые переговоры в лучшем случае оставили бы украинское государство искалеченным, предупредили журналисты.

Полномасштабная война в Украине против российских оккупантов продолжается, и при правильной поддержке со стороны партнеров украинское государство "все еще может победить".

Об этом говорится в статье американского журнала Foreign Affairs. Журналисты также поделились "рецептом", с помощью которого, по их мнению, Киев может одержать победу в противостоянии. "Запад должен четко заявить, что его целью является решающая победа Украины и поражение России, и он должен взять на себя обязательства предоставлять Киеву прямую военную помощь и поддерживать оборонную промышленность страны, которая развивается", - отмечается в материале.

Журналисты добавили, что украинские силы тем временем должны работать над продвижением, пока не смогут вытеснить оккупантов со всей оккупированной территории, в том числе из Крыма. "По мере продвижения Украины к этой цели, российским гражданам со временем станет понятно, что они будут продолжать терять не только позиции в Украине, но и огромные человеческие и экономические ресурсы, а также их будущие перспективы процветания и стабильности", - подчеркивается в статье.

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Журналисты считают, что в то время режим российского диктатора Владимира Путина "может испытать значительное давление как изнутри, так и извне, чтобы прекратить войну на выгодных для Украины условиях".

"...Любые переговоры при нынешних обстоятельствах в лучшем случае оставили бы Украину искалеченной, разделенной и зависимой от второго российского вторжения. В худшем - это вообще уничтожило бы страну. Никакого устойчивого, долгосрочного мира нельзя достичь в результате переговоров с агрессором, который имеет намерения совершить геноцид. Украина и Запад должны или победить, или столкнуться с разрушительными последствиями", - отмечается в материале.

В центре внимания мирные переговоры в Швейцарии - новости, которые надо знать сегодня

На швейцарской территории по инициативе Украины 15-16 июня должен состояться Глобальный Саммит мира, на который планировали пригласить представителей более 100 государств. Среди гостей не должно быть представителя РФ.

Президент Владимир Зеленский говорил, что по результатам мероприятия, в частности, должны быть достигнуты договоренности о том, как заставить россиян двигаться к справедливому миру. Украинская сторона предполагала, что позже будут возможны переговоры с РФ.

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