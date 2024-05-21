Об этом может стать известно уже к концу этой недели.

Соединенные Штаты Америки могут сообщить о новом пакете помощи для Украины до завершения этой недели, пишет Politico.

Журналисты рассказали, что администрация президента США Джо Байдена планирует вернуться к предыдущему графику, по которому сокращение запасов американских снарядов и оборудования для Украины объявлялось около каждых двух недель.

По словам двух американских чиновников, новый пакет военной помощи может появиться позже.

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"Такой была общая последовательность пакетов в течение большей части прошлого года, пока не закончились деньги, и до того, как Конгресс наконец принял пакет помощи Украине в размере 60 миллиардов долларов в прошлом месяце", - подчеркнули в Politico.

В свою очередь министр обороны США Ллойд Остин на открытии заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины 20 мая заявил, что Украина в ближайшее время будет получать обещанное оружие, а системы ПВО пока в приоритете, сообщает "Еспресо".

"Украина будет в ближайшее время получать то, что мы пообещали. Очередной пакет на 400 млн долл. был подписан в начале месяца. Для того, чтобы укреплять защиту и оборону Киева, были выданы новые батареи Patriot. Мы также следуем требованиям, которые Украина нам передает по новым снарядам для NASAMS, HIMARS, снарядов 155 мм, дежурных системы Javelin и тому подобное. Этот пакет также включает бронетехнику, чтобы Украина могла восстановить свой арсенал", - заверил он.

Военная помощь от партнеров - последние новости

Как писал УНИАН, Дания объявила о предоставлении Украине очередного пакета поддержки на сумму 750 миллионов евро. По словам министра иностранных дел страны Ларса Люкке Расмуссена, этот пакет помощи усилит противовоздушную оборону и артиллерию Украины.

В свою очередь государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Энтони Блинкен заявил, что США предоставят Украине 2 млрд долларов военной помощи. По его словам, эти средства пойдут на внешнее военное финансирование Украины.

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