26 мая будет отмечаться День Киева.

В этом году на День Киева погода в столице будет теплой и преимущественно сухой. Об этом в комментарии Погода УНИАН сообщила синоптик Укргидрометцентра Наталья Птуха.

Относительно того, какой погоды ожидать в Киеве на день города, который в этом году приходится на 26 мая, эксперт отметила, что ночью ожидается +14...+16 градусов, а днем будет +24°...+26°.

"Скорее всего, также будет у нас преимущественно погода без осадков. Возможно, какие-то отдельные локальные дожди по южной части области могут быть. Но это еще надо уточнять", - рассказала Птуха. Видео дня

Погода в Киеве - прогноз на ближайшие дни

21 мая, по данным Укргидрометцентра, на Киевщине ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер будет южный и юго-восточный со скоростью 5-10 м/с. Температура по области 22-27°, а в самом Киеве днем будет около +25°.

В целом, по данным синоптиков, в ближайшую неделю по Киевской области будет преобладать сухая и очень теплая погода.

Воздушные потоки с юго-востока принесут в столицу тепло и повышение температуры как в дневные, так и в ночные часы.

Благодаря полю повышенного давления ожидается преимущественно солнечная погода и только в пятницу, 24 мая, местами пройдут небольшие кратковременные дожди.

Температура в Киеве в течение ближайших дней составит +25°...+26°, а ночью будет +13°...+15°.

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