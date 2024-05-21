Мало кто знает, что хорошо помогает от пищевой моли простое копеечное масло.

Пищевая моль часто заводится в продуктах на кухне, откладывая личинки не только в кашах, чаях или орехах, но даже и на стенках шкафов, а также в любых других укромных местах. УНИАН расскажет, как избавиться от пищевой моли на кухне быстро и без лишних трат.

Пищевая моль - чем опасна и можно ли есть продукты после нее

Взрослая особь наносит, в первую очередь, эстетический вред - вряд ли кому-то из вас приятно смотреть на надоедливое насекомое. Кроме того, врачи-дерматологи говорят, что частый контакт с продуктами жизнедеятельности моли может стать причиной ринита, конъюнктивита, аллергии, дерматита и других заболеваний бронхов и легких.

Личинки, которые окукливаются в самых разных местах, моментально заражают все продукты, с которыми соприкасаются. Из-за того, что насекомое встречается на кухнях разных людей довольно часто, становится дилемма - можно ли есть продукты после пищевой моли? На самом деле, нет - вместе с крупой вы можете съесть фекалии насекомого или даже личинку, не заметив ее. Вряд ли она окуклится внутри вашего организма до того как вы успеете ее переварить, но точно ничего полезного вы от такого перекуса не получите.

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Какое выбрать народное средство от моли в домашних условиях

По мнению многих хозяек, камфорное масло или камфорный спирт - то самое эффективное средство от пищевой моли, которое можно использовать в любом случае. Стоит оно около 25 гривень, продается в любой аптеке, а моль от такого "подарка" сбежит навсегда. Вам нужно пропитать ватные диски спиртом или маслом, разложить их по шкафам и тумбочкам. Когда почувствуете, что аромат камфоры улетучился, обновите ватный диск.

Также хорошо себя показали лаванда, мята, розмарин и лавровый лист - эти продукты также можно разложить по шкафам в чистом виде или использовать специальные саше с набором трав. Для человека запах приятен, а вот моль его на дух не переносит, поэтому быстро улетит из вашего шкафа, не успев расплодиться.

Как избавиться от пищевой моли, чтобы она не вернулась

Найти хорошее средство от пищевой моли - это 50% успеха, но не менее важно сделать так, чтобы потраченные усилия не пропали даром. Для этого действуйте строго по инструкции:

переберите все продукты (хлеб, сахар, чай, крупы, какао, специи и тд) - моль могла сделать кладки абсолютно везде;

выбросите все, что уже заражено (не жалейте, иначе незамеченные вами яйца превратятся в новую особь, и все начнется заново);

вымыть все шкафы, ящики, емкости для хранения продуктов раствором из мыла и уксуса (вместо уксуса можно взять камфорный спирт) в соотношении 1:1.

Дождитесь, пока поверхности высохнут, разложите по ним выбранное из предложенных средство от пищевой моли. Затем насыпьте продукты в чистые и сухие емкости с герметично закрывающейся крышкой. Дополнительно осмотрите другие места на кухне - моль часто оставляет своих личинок не только в продуктах, но и на оконных рамах, и на стенах, и на дверцах шкафов. Если куколки нашлись, их также нужно убрать, а поверхности обработать раствором.

Полезный лайфхак: для того чтобы предупредить появление моли, кладите в каждую банку с крупой зубчик чеснока - на вкус это не повлияет, а на отсутствие насекомого - да.

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