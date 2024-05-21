Отключения света в Украине будут продолжаться в течение месяцев.

Когда украинские войска пытаются сдерживать российское наступление, официальные лица заявляют, что страна снова столкнулась с огромной проблемой обеспечения электроснабжением, ведь оккупанты все чаще бьют по электростанциям. Чтобы сэкономить электроэнергию, правительство страны ввело графики отключений света, пишет The New York Times.

"Это еще одна линия фронта в войне", - отметил на прошлой неделе глава ДТЭК Максим Тимченко.

По его словам, работники компании участвуют в "гонке со временем", чтобы восстановить электроснабжение потребителей.

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В издании напомнили, что зима 2022-23 годов была очень тяжелой для украинцев, ведь российская армия нанесла удары по многим электростанциям, оставив значительную часть населения без тепла в холодные дни. Однако позже украинские войска смогли лучше сбивать российские ракеты, ведь имели больше оружия, однако с наступлением весны в 2024 году ситуация ухудшилась.

В NYT отметили, что отключение электроэнергии может повлиять не только на потребителей, но и нанести ущерб оборонной промышленности Украины, когда ей это нужно больше всего.

"Это, безусловно, замедляет производство, и оно становится дороже. Гражданскому населению легче выжить без электроэнергии, но для военного производства во время войны ее наличие критически важно", - подчеркнул Александр Дмитриев, который координирует усилия по обеспечению военных оружием и другим оборудованием.

В свою очередь в ДТЭК призвали другие страны предоставить Украине подержанное оборудование, которое им больше не нужно.

"Купить или заказать производство нового оборудования быстро невозможно. Единственный способ - получить подержанное оборудование от стран, которые в нем больше не нуждаются, и для этого нужна только их политическая воля", - объяснил пресс-секретарь компании Павел Белодед.

Журналисты отметили, что Украина также просит предоставить ей больше систем ПВО, особенно Patriot, чтобы защитить свою энергосистему и противостоять российскому наступлению на Харьковщине.

"Два Patriot для Харьковской области могут существенно помочь в защите жизней от российского террора", - заверил президент Владимир Зеленский на прошлой неделе во время встречи с государственным секретарем США Энтони Блинкеном.

Кроме того, глава государства призвал украинцев и бизнес к ответственному потреблению электроэнергии.

"Мы должны обеспечить полное информирование общественности о том, как происходят отключения электроэнергии сейчас, когда есть пиковая нагрузка, и почему нам нужно, чтобы каждый сознательно относился к своему потреблению", - подчеркнул он в видеообращении в пятницу вечером.

В то же время один из потребителей, по имени Александр заявил, что он обеспокоен влиянием плановых отключений на его бизнес, другие предприниматели выразили подобные опасения.

"Когда дома отключают электроэнергию, моя семья к этому готовится. Больше всего я боюсь, что не будет света на работе, а без электричества я не смогу работать", - добавил Александр.

Отключение света в Украине - последние новости

Ранее в "Укрэнерго" рассказали, когда закончатся отключения света. По словам председателя правления НЭК "Укрэнерго" Владимира Кудрицкого, свет будут выключать, пока не восстановится генерация.

"Вынужденные ограничения будут продолжаться еще в течение месяцев - и летом, и осенью и зимой. Пока не удастся восстановить поврежденные российскими атаками объекты генерации", - заявил чиновник.

Кроме того, мобильные операторы сообщили, что в Украине могут начаться проблемы со связь ю и интернетом из-за отключения электроэнергии.

"Отключение электроэнергии непосредственно влияет на работу телеком-сетей, поскольку оборудование мобильной и фиксированной связи требует стабильного энергоснабжения. Киевстар использует все технические возможности, чтобы максимально обеспечивать потребности абонентов в услугах даже во время блэкаутов", - отметила пресс-секретарь мобильного оператора "Киевстар" Ирина Леличенко.

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