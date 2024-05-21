Повышенный уровень опасности объявлен и по территории Харьковской области.

В Харькове и Харьковской области на 21 мая объявили повышенный уровень опасности. Предупреждение об опасных метеорологических явлениях обнародовал Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.

"Утром и днем 21 мая по области и городу ожидаются грозы", - говорится в предупреждении.

Из-за непогоды в Харькове и Харьковской области объявили I уровень опасности, желтый.

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Погода в Харькове и Харьковской области - прогноз на ближайшие дни

21 мая на Харьковщине ожидается переменная облачность. По области днем местами пройдет небольшой кратковременный дождь. Утром и днем гроза. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура воздуха днем 2+23°...+28°. В Харькове днем также пройдет небольшой кратковременный дождь. Утром и днем гроза. Столбики термометров покажут +25°...+27°.

22 мая ожидается переменная облачность. Ночью без существенных осадков, а днем местами пройдет небольшой кратковременный дождь и гроза. Ветер восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха: ночью +9°...+14°, днем +24°...+29°.

23 мая также ожидается переменная облачность. Ночью без существенных осадков. Днем местами пройдет кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-восточный, 7-12 м/с. Ночью будет +10°...+15°, а днем +24°...+29°.

24 мая на Харьковщине будет переменная облачность. Ветер северо-восточный, 7-12 м/с, без осадков. Ночью +10°...+15°, днем +22°...+27°.

25 мая будет переменная облачность, сухо. Ветер северо-восточный, 7-12 м/с. Ночью будет +8°...+13°, а днем столбики термометров покажут +21°...+26°.

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