Зарядить ноутбук от повербанка возможно, если подобрать правильное устройство.

Из-за российских атак на энергетические объекты в Украине произошел серьезный дефицит энергии, а в каждом регионе ввели график отключения света. Для людей, которые работают из дома за компьютером, отсутствие света особенно неприятно. Мы рассказали, можно ли зарядить ноутбук от повербанка на время отключений.

Как зарядить ноутбук от повербанка

С помощью повербанка возможно зарядить ноутбук, но для этого нужно специальное более мощное устройство. Дело в том, что такой аккумулятор потребляет гораздо больше энергии, чем телефон. Если подключить к компьютеру обычный небольшой повербанк, то случится обратная ситуация - устройство начнет заряжаться от ноутбука.

Перед тем, как заряжать ноутбук от повербанка, найдите устройство с такими характеристиками:

Видео дня

емкость не менее 20 000 mAh;

напряжение не менее 20 вольт;

выходной ток не менее 2 ампер;

мощность не менее 40 ватт.

В магазинах техники продаются специальные повербанки для ноутбуков, цена которых может варьироваться от 1500 до 7000 гривен. Не стоит экономить на бренде. Некачественный повербанк в лучшем случае не будет заряжать компьютер, а в худшем может повредить аккумулятор. Желательно чтобы у гаджета был известный производитель и хорошие отзывы на разных сайтах.

Также обязательно стоит проверить совместимость повербанка с вашей моделью ноутбука. А также наличие разъема, подходящего для зарядки ноутбука. Как правило, для новых современных ноутбуков подойдет повербанк с разъемом USB Type-C, а для старых, скорее всего, понадобится переходник. Перечисленную информацию лучше уточнить у консультанта магазина.

Дополнительным преимуществом будет наличие защиты от перепадов напряжения и избыточного заряда.

Теперь можно зарядить ноутбук от повербанка. Подключите устройство к зарядной станции и запаситесь терпением. Может понадобиться несколько часов, чтобы ноутбук полностью зарядился.

Вас также могут заинтересовать новости: