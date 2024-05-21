У противника близок абсолютный рекорд по потерям артиллерии.

В текущем мае, как считает военно-политический обозреватель Александр Коваленко, российские оккупанты поставят рекорд по собственным потерям, которые превысят возможности противника эту "брешь" компенсировать. Как отмечает Коваленко, завершается третья неделя месяца, и уже вырисовываются очевидные и вероятные рекорды потерь захватчиков.

"Очевидно, что в этом месяце у РОВ (российские объединенные войска - УНИАН) будет абсолютный рекорд по потерям личного состава, который превысит 30 тысяч или их среднестатистический месячный мобилизационный потенциал. Вероятно, май может стать первым месяцем, в течение которого компенсация потерь по подразделениям не будет выведена в ноль, не говоря уже в плюс, а впервые за долгое время уйдет в минус", — считает эксперт.

По его словам, у противника "очень близок абсолютный рекорд" по потерям артиллерии, что обусловлено поступлениями ВСУ боеприпасов и интенсификацией контрбатарейной борьбы.

Видео дня

"Вполне вероятно, в этом месяце будет установлен рекорд также по уничтожению автомобильного транспорта, который частично или полностью, в подразделениях РОВ стал заменять ББМ, а потому и чаще выноситься. Собственно, май предвещает быть весьма результативным. Но, главное, это первый месяц, который и вправду сможет завести в минус по многим показателям компенсации потерь, а не только по показателю личного состава", — прогнозирует аналитик.

В то же время, Коваленко признает, что проблемы у ВСУ остаются, в частности с недостаточным количеством средств поражения и неполным, непропорциональным обеспечением подразделений боекомплектами. Он добавляет, что это обусловлено медленными поставками соответствующего вооружения.

Потери России в Украине - последние данные

Напомним, потери РФ в Украине во время полномасштабного вторжения за сутки пересекли сразу две психологические отметки и теперь составляют более 495 тысяч солдат. В частности, в течение суток "минуснули" 1380 захватчиков. Как сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины, россияне также потеряли 6 единиц специальной техники, 72 единицы автомобильной техники и автоцистерн, 2 крылатые ракеты и 54 дрона оперативно-тактического уровня.

На лом пущены 4 вражеские средства противовоздушной обороны, реактивная система залпового огня, 42 артиллерийские системы, 34 боевых бронированных машин и 15 танков.

Вас также могут заинтересовать новости: