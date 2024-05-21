Уничтожены также ряд вражеских старших лейтенантов, сообщил защитник Украины.

Потери РФ среди офицеров в ходе полномасштабного вторжения в Украину возросли, в частности, ликвидированы три капитана противника.

Уничтожены капитаны Михаил Алпеев ("мусор"), Василий Грушко и Наран Бурулдаев, поделился в своем канале в Telegram офицер Вооруженных сил Украины Анатолий Штефан ("Штирлиц").

По его сведения, также "минусованы" трое старлеев РФ. "…успешно демобилизированы: …старший лейтенант Анатольев Станислав; …старший лейтенант Наумов Виталий; …старший лейтенант Базаржапов Бато", - поделился защитник украинского государства.

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Офицер показал фотографии уничтоженных оккупантов.

Что нужно знать про потери РФ на 21 мая 2024 года

В мае российские оккупанты стали активнее наступать на части Харьковской области Украины. Противники смогли захватить ряд населенных пунктов, однако понесли серьезные потери. Общие потери РФ на 21 мая составляют приблизительно 495 тысяч 70 оккупантов.

Бывший заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд заявила, что, начав наступление на Харьковщине, российская сторона явно обострила войну в Украине. По ее словам, пора "предоставить украинцам больше помощи в нанесении ударов по базам внутри России".

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