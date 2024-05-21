Соответствующее решение о возвращении инструкторов может быть одобрено после завершения войны.

Соединенные Штаты Америки сейчас не имеют планов возвращать военных инструкторов в Украину для тренировочных миссий. Как передает корреспондент УНИАН, об этом председатель Объединенного комитета начальников штабов США генерал Чарльз Браун сказал на брифинге после заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины ("Рамштайн-22"), которое проходило в виртуальном формате.

Браун отметил, что до февраля 2022 года военнослужащие США были привлечены к тренировочному процессу в Украине, но сейчас этого не происходит.

"В конце концов, как этот конфликт завершится и мы будем в лучших условиях, тогда я предполагаю, мы получим возможность вернуть инструкторов. Но, пока нет планов вернуть инструкторов США в Украину", - подчеркнул Браун.

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Военные инструкторы из других стран в Украине

Перед полномасштабным вторжением России в Украину в феврале 2022 года страны Запада отозвали своих военных инструкторов из Украины.

В марте 2024 года стало известно, что Канада планирует отправить в Украину своих военных инструкторов, если будут выполнены "определенные условия". Такие инструкторы будут выполнять только небоевые задачи.

В мае министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис заговорил о возможности создания специальной коалиции западных стран, которая отправила бы в Украину военный учебный персонал. По словам главы литовского МИД, парламент страны уже предоставил разрешение на проведение учений на территории Украины.

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