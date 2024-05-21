Погода в Украине приобретает все более летний характер.

На этой неделе на территорию Украины будет влиять поле повышенного давления, но по западу и северо-востоку все же будут малоактивные атмосферные фронты, а температурные показатели будут повышаться. Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

"В синоптическом плане имеем довольно оптимистичные новости, ведь погода приобретает все более летний характер", - говорят синоптики.

Так, в ближайшие трое суток в большинстве западных областей, днем местами и на северо-востоке страны пройдут кратковременные дожди, местами грозы. На остальной территории страны будет без осадков.

Видео дня

Ветер будет преобладать юго-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью составит +9°...+14°, днем воздух будет прогреваться до +22°...+28°. В Карпатском регионе и на побережье морей ожидается от +19° до +24°.

Какая погода ожидает украинцев в ближайшее время - прогноз

Заморозков больше не должно быть, но и 30-градусная жара к нам в ближайшее время еще не придет. Об этом в комментарии Погода УНИАН рассказала синоптик Укргидрометцентра Наталья Птуха.

По ее данным, до конца весны к нам будут поступать преимущественно теплые воздушные массы. Каких-то сильных кардинальных сдвигов в течение текущей и следующей недели не ожидается. Кое-где будут кратковременные дожди и грозы, но в целом переход из весны в лето должен быть достаточно мягким.

Вас также могут заинтересовать новости: