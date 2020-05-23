В Египте, который объявил об открытии туристического сезона, фиксируют рост заболеваемости COVID-19

За сутки выявлено 783 случая заражения коронавирусом.

В Египте, который сообщил об открытии курортного сезона, фиксируют рост заболеваемости на коронавирус.

За последние 24 часа выявлено 783 случаи инфицирования, что является самым высоким суточным приростом с начала эпидемии, пишет ТСН со ссылкой на Xinhua.

Читайте такжеВ Египте на три месяца продлили чрезвычайное положение

Отмечается, что число новых случаев инфицирования, выявленных за сутки на территории самой населенной арабской страны, уже четвертый день подряд превышает 700. К слову, от начала священного мусульманского месяца Рамадана Египет переживает вспышку заболевания. Для замедления темпов распространения болезни, власти страны ввели общенациональный комендантский час.

В общем в Египте зафиксировано 15 786 случаев заражения. COVID-19 унес жизнь 707 больных, в том числе 11 - за минувшие сутки. Побороть недуг от начала пандемии коронавирус смогла 4 374 человек.

Напомним, ранее власти Египта сообщила, что ослабляет карантин и готов принимать туристов. В стране открыли гостиницы для внутренних туристов. До конца мая им позволят работать при условии, если заселенность отеля составит не более 25%, а также устанавливаются дополнительные медицинские меры для борьбы с коронавирусом.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram