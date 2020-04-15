В Египте запустили онлайн-туры по гробницам
13:30, 15 апреля 2020Новости туризма
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Для посещения уже доступны гробницы фараона Рамсеса VI, царицы Мересанх III, Менны и другие.
Иллюстрация / REUTERS
В Египте запустили виртуальные путешествия по достопримечательностям страны.
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В настоящее время для онлайн-посещения доступно восемь локаций.
Попасть туда можно с помощью 3D-моделей, которые публикует Министерство по делам древностей в своих аккаунтах в соцсетях с хэштегом #StayHome.
Для посещения уже доступны гробницы фараона Рамсеса VI, царицы Мересанх III, Менны, катакомбы Ком эль-Шукафа, некрополь Бени-Хасан, синагога Бен Эзры, мечеть-медресе султана Баркука и красный монастырь. Все «туры» бесплатные.
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