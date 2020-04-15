В Египте запустили онлайн-туры по гробницам

Для посещения уже доступны гробницы фараона Рамсеса VI, царицы Мересанх III, Менны и другие.

В Египте запустили виртуальные путешествия по достопримечательностям страны.

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В настоящее время для онлайн-посещения доступно восемь локаций.

Попасть туда можно с помощью 3D-моделей, которые публикует Министерство по делам древностей в своих аккаунтах в соцсетях с хэштегом #StayHome.

Для посещения уже доступны гробницы фараона Рамсеса VI, царицы Мересанх III, Менны, катакомбы Ком эль-Шукафа, некрополь Бени-Хасан, синагога Бен Эзры, мечеть-медресе султана Баркука и красный монастырь. Все «туры» бесплатные.