У китайских врачей, заразившихся коронавирусом, потемнела кожа (фото)

По мнению специалистов, произошло это из-за повреждения печени и последовавшего за этим гормонального нарушения.

У двух китайских врачей, которые заболели коронавирусом, потемнела кожа.

Об этом сообщает Metro.

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Необычные симптомы проявились у медиков центральной больнице китайского города Ухань Ю Ван и Ху Вейфенг еще в январе.

По мнению специалистов, произошло это из-за повреждения печени и последовавшего за этим гормонального нарушения.

Отмечается, что Ю Ван и Ху Вейфенг чувствовали себя очень плохо. Их лечили методом ЭКМО (поддержание работы сердца и легких у пациентов, у которых функция сердца и легких нарушена достаточно длительное время).

Также в больнице не исключают, что кожа потемнела и из-за некоторых лекарственных препаратов, давших такую реакцию организму.

Медики выразили надежду, что выздоровев, кожа их коллег вновь приобретет прежний цвет.

Как сообщал УНИАН, общее количество лабораторно подтвержденных случаев заболевания коронавирусом в мире по состоянию на утро среды, 22 апреля, превысило 2,5 миллиона человек.

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