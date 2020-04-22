У китайских врачей, заразившихся коронавирусом, потемнела кожа (фото)
У двух китайских врачей, которые заболели коронавирусом, потемнела кожа.
Об этом сообщает Metro.
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Необычные симптомы проявились у медиков центральной больнице китайского города Ухань Ю Ван и Ху Вейфенг еще в январе.
По мнению специалистов, произошло это из-за повреждения печени и последовавшего за этим гормонального нарушения.
Отмечается, что Ю Ван и Ху Вейфенг чувствовали себя очень плохо. Их лечили методом ЭКМО (поддержание работы сердца и легких у пациентов, у которых функция сердца и легких нарушена достаточно длительное время).
Также в больнице не исключают, что кожа потемнела и из-за некоторых лекарственных препаратов, давших такую реакцию организму.
Медики выразили надежду, что выздоровев, кожа их коллег вновь приобретет прежний цвет.
Как сообщал УНИАН, общее количество лабораторно подтвержденных случаев заболевания коронавирусом в мире по состоянию на утро среды, 22 апреля, превысило 2,5 миллиона человек.
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