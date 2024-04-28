Читайте на УНИАН, каким образом индусы поддерживают гигиену после посещения туалета.

В Индии не пользуются туалетной бумагой после посещения туалета из-за традиций, религиозных убеждений и гигиенических практик. В историческом контексте, ведические тексты и другие древние источники часто содержат упоминания о том, что вода считается очищающей и священной, что может повлиять на приверженность к ее использованию.

Главные причины, почему в Индии не пользуются туалетной бумагой

Одной из причин того, почему индийцы не пользуются туалетной бумагой, может быть то, что водные процедуры зачастую считаются более гигиеничными и эффективными в удалении бактерий и микробов, по сравнению с использованием просто бумажного изделия.

В большинстве индийских домов установлены азиатские туалеты, использующие систему опрыскивания водой вместо бумаги. Также стоит учитывать экономические факторы: туалетная бумага является дорогим продуктом, и в сельских районах доступ к ней может быть ограничен.

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В то же время доступ к воде в Индии может быть более доступным и дешевым, что также может способствовать предпочтению использования воды для гигиенических целей. Однако стоит отметить, что качество этой воды оставляет желать лучшего и очень далеко от привычного нам.

И, наконец, также важно учитывать, что культурные и религиозные факторы могут сильно влиять на поведение и привычки людей в разных странах, включая предпочтения в методах гигиены после посещения туалета.

Ранее УНИАН рассказывал, почему немцы держат туалетную бумагу в холодильнике.

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