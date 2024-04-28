В столице будет сухо и солнечно.

В Вербное воскресенье, 28 апреля, киевлян ждет комфортная погода с обилием солнца. Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.

Утром столбики термометров покажут +10°, а днем воздух прогреется до +18°...+20°. Ожидается практически безоблачная погода, без осадков.

Ветер будет переменных направлений, 5-8 м/с. Атмосферное давление близко к норме - 756 миллиметров ртутного столба.

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Потепление в Киеве - прогноз

По данным Укргидрометцентра, в ближайшие дни температура в Киеве будет постепенно повышаться.

В течение следующей недели благодаря антициклону на Киевщине ожидается солнечная и комфортная погода без осадков. Температура ночью будет около +10°, а днем воздух в столице будет прогреваться до +20°...22°.

"Вербное воскресенье будет красивым и цветущим, с невероятной сиренью, тюльпанами и зеленой, как съедобной на вид, травкой", - говорит синоптик о погоде в Украине.

С понедельника, по ее данным, температура повысится на несколько градусов по всей стране.

"С предпасхального понедельника тепла станет больше, температура воздуха повысится на 2-5 градусов", - сообщила синоптик.

Вообще, по ее словам, на выходных в Украине будет преобладать теплая и практически сухая погода. Только вечером в воскресенье на Левобережье будет немного дождить.

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