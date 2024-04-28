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Марина Григоренко
Ватикан – самое маленькое в мире независимое государство / фото Марина Григоренко

Заглянуть в Ватикан

09:13, 28.04.2024
10 мин. Туризм

Отправляясь в итальянскую столицу Рим, грех не заскочить в Ватикан – самое маленькое в мире независимое государство, даже если вы являетесь ярым атеистом или исповедуете другую веру. Что стоит знать перед посещением этого святого места, расскажет УНИАН.Туризм.

Моя поездка в Рим с самого начала пошла не по плану. Поскольку это не было основной точкой на карте моего путешествия в Италию, а лишь служило привалом на ночь между пунктами А и Б, я, в принципе, и не строила много планов относительно итальянской столицы. Впрочем, маршрут был распланирован таким образом, чтобы провести в Риме целый день и успеть посмотреть основные туристические локации. Однако все пошло не так, когда я столкнулась с жесткой непунктуальностью местных автобусов (позже мне рассказали, что это типичная вещь для Италии, поэтому не надо планировать маршруты вплотную).

Итак, мой автобус из Болоньи (об этом городе можно почитать в нашем отдельном материале) должен был прибыть в Рим уже в 11 утра, однако в итоге достиг пункта отправления с опозданием аж на 5!!! часов. Соответственно, в свой отель я приехала только в 17 вечера, потеряв все надежды что-то посмотреть в городе. Самым болезненным же в этой ситуации был тот факт, что ради раннего отправления и экскурсии по Риму я проснулась в 5 утра и пожертвовала оплаченным полноценным завтраком в хостеле – только ради того, чтобы несколько часов проторчать на замурзанном автовокзале.

Добавлял трагизма ситуации тот факт, что мое итальянское путешествие пришлось на начало ноября – соответственно, темнело уже довольно рано. Поэтому единственное место, куда я успела попасть более-менее при дневном свете – это главная площадь Ватикана, ведь мой римский отель (совершенно недорогой, к слову) был всего лишь в 700 метрах от этого государства-города.

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Учитывая статус Ватикана как резиденции главы католической церкви, подъезжая к Риму я начала наскоро гуглить, как туда попасть и есть ли какие-то ограничения на вход. Оказалось, все довольно просто.

Знаменитая базилика Святого Петра в Ватикане / фото Марина Григоренко

Немного фактов о Ватикане

Государство-Город Ватикан, или Святейший Престол, с площадью всего 0,44 квадратных километра является самым маленьким в мире независимым государством, анклавом прямо посреди столицы Италии – Рима. Именно там расположена резиденция главы католической церкви – Папы Римского. Ватикан – это также административная организация, которая помогает Папе управлять Церковью (она также называется Римская курия).

Ватикан известен своей живописью и архитектурой, а его самое величественное сооружение – базилика Святого Петра, построенная на гробе первого Папы – Апостола Петра. Согласно преданию, именно на Ватиканском холме он был распят в 67 году нашей эры. Поэтому это место имеет особое значение для христиан.

Самым выдающимся произведением искусства в Ватикане являются фрески Сикстинской капеллы работы Микеланджело. На протяжении веков была собрана огромная художественная коллекция, которая теперь экспонируется в ватиканских музеях. Второй жемчужиной Ватикана является его библиотека.

Независимость от Королевства Италия Ватикан получил 11 февраля 1929 года по условиям так называемых Латеранских соглашений.

Практически все население Ватикана – подданные Святого Престола, имеющие паспорт с дипломатическим статусом Святого Престола и являющиеся служителями Католической Церкви.

Гражданство в Ватикане не наследуется и не может быть приобретено в силу рождения в государстве. Его приобретают только служением Святому Престолу и аннулируют в случае прекращения трудовой деятельности в Ватикане.

Как добраться до Ватикана

Ватикан расположен всего лишь в 1 километре пешком от железнодорожной станции Roma S.Pietro – там довольно легко дойти по прямой. А вот через станцию метро Cipro лучше не идти – хотя на карте она выглядит довольно близко к Ватикану, до непосредственного входа туда придется немного пройтись, фактически обойдя папскую резиденцию – а это около 2,5 километров.

От Ватикана можно попасть в центр Рима пешком за 15 минут / фото Марина Григоренко

Также отсюда довольно быстро можно попасть в центр города, где расположены главные туристические достопримечательности Рима – идти пешком около 15 минут.

Стоит ли платить за вход в Ватикан

Чтобы попасть в Ватикан, вам не нужен ни паспорт, ни виза, ни даже входные билеты. В самое сердце Ватикана – Площадь Святого Петра (Piazza San Pietro) – могут попасть все желающие, просто пройдя через символические пропускные рамки. Они, вероятно, стоят там для регулирования количества людей на площади в особо людные дни, однако если прийти туда под вечер в межсезонье, никаких ограничений вообще не будет.

Вход в Ватикан – в топ-сезон здесь бывают очереди / фото Марина Григоренко

Попасть на площадь можно круглосуточно, и вечером здесь "особая" атмосфера. Когда туристы почти расходятся и по площади летает мусор, здесь появляются крикливые чайки.

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Однако, если вы хотите посетить достопримечательности внутри, например, Базилику Святого Петра (Basilica di San Pietro) и другие музеи Ватикана, а также местные сады, вам придется купить билеты. Желательно сделать это заблаговременно и быть готовым, что даже при наличии билета придется постоять в очереди на вход. Подробнее об условиях посещения ватиканских музеев можно узнать по ссылке.

Вечером площадь Святого Петра в Ватикане оккупируют чайки / фото Марина Григоренко

В то же время, в период религиозных праздников и важных папских служб вход в Ватикан может быть ограничен. Поэтому если вы очень хотите попасть внутрь во время вашего визита в Рим, лучше исследовать этот вопрос заранее.

Куда дальше после Ватикана

От Ватикана можно довольно быстро попасть к другим ключевым туристическим достопримечательностям Рима.

Фото Один вечер в Риме 28 апреля 2024 Один вечер в Риме /  © фото Марина Григоренко
Фото Один вечер в Риме 28 апреля 2024 Замок Святого Ангела в Риме /  © фото Марина Григоренко
Фото Один вечер в Риме 28 апреля 2024© фото Марина Григоренко
Фото Один вечер в Риме 28 апреля 2024© фото Марина Григоренко
Фото Один вечер в Риме 28 апреля 2024© фото Марина Григоренко
Фото Один вечер в Риме 28 апреля 2024© фото Марина Григоренко
Фото Один вечер в Риме 28 апреля 2024© фото Марина Григоренко
Фото Один вечер в Риме 28 апреля 2024 Пьяцца Навона в Риме /  © фото Марина Григоренко
Фото Один вечер в Риме 28 апреля 2024© фото Марина Григоренко
Фото Один вечер в Риме 28 апреля 2024 Фонтан Мавра в Риме /  © фото Марина Григоренко
Фото Один вечер в Риме 28 апреля 2024 Римский Пантеон /  © фото Марина Григоренко
Фото Один вечер в Риме 28 апреля 2024© фото Марина Григоренко
Фото Один вечер в Риме 28 апреля 2024© фото Марина Григоренко
Фото Один вечер в Риме 28 апреля 2024© фото Марина Григоренко
Фото Один вечер в Риме 28 апреля 2024 Монумент Витториано в Риме /  © фото Марина Григоренко
Фото Один вечер в Риме 28 апреля 2024 Римский Колиізей /  © фото Марина Григоренко
Фото Один вечер в Риме 28 апреля 2024 Форум Августа в Риме /  © фото Марина Григоренко
Фото Один вечер в Риме 28 апреля 2024 Форум Августа в Риме /  © фото Марина Григоренко
Фото Один вечер в Риме 28 апреля 2024© фото Марина Григоренко

Первым на горизонте будет Замок Святого Ангела (Castel Sant'Angelo), также известный также как Мавзолей Адриана на берегу реки Тибр. Сначала он служил мавзолеем, а затем замком, резиденцией римских пап, их казной и одновременно тюрьмой. Сейчас здесь расположен один из многих музеев Рима.

Замок Святого Ангела в Риме / фото Марина Григоренко

Следующей остановкой, куда можно попасть через уютные улочки с магазинами и кафешками, можно выбрать Пьяцца Навона (Piazza Navona), где с 15 по 19 века находился городской рынок. Сейчас же туристов сюда больше всего привлекает Фонтан четырех рек (Fontana dei Quattro Fium) авторства Лоренцо Бернини – египетский обелиск в окружении статуй, символизирующих главные реки четырех частей света – Нил, Ганг, Дунай и Ла-Плату.

Улочки в центре Рима / фото Марина Григоренко

Здесь же расположены еще два интересных, немного меньших фонтана –​​​​​​​ Фонтан Мавра (Fontana del Moro) и Фонтан Нептуна (Fontana del Nettuno). Оба весьма интересны с архитектурной точки зрения – их детали можно рассматривать довольно долго.

Фонтан Мавра в Риме / фото Марина Григоренко

Также на площади есть несколько интересных зданий. Например, Церковь Сант-Аньезе-ин-Агоне (S. Agnese in Agone), куда туристы могут попасть бесплатно, кроме периода проведения служб. Кстати, если хотите попасть внутрь римских религиозных учреждений, следует позаботиться о своем гардеробе – итальянцы довольно строгие католики и там не позволяют посещать церкви в слишком откровенной по их мнению одежде, а под эту категорию попадает многое, в том числе вполне невинные летние сарафаны с открытыми плечами. Так что стоит иметь с собой накидку, чтобы прикрыться.

Пьяцца Навона в Риме / фото Марина Григоренко

Далее отсюда можно пройти к Пантеону (Pantheon) – древнему "храму всех богов", построенному в далеком 2 веке. Сейчас его использует католическая церковь – в воскресенье и святые дни здесь проводятся мессы. Туристы внутрь Пантеона могут попасть только по билетам. На огромной площади возле Пантеона обычно довольно людно.

Римский Пантеон / фото Марина Григоренко

До знаменитого Фонтана Треви (Fontana di Trevi), одного из символов Рима, от Ватикана идти около 3 километров – и, кажется, возле этого места никогда не бывает пусто. Даже в вечерние часы все горизонтальные поверхности фонтана облеплены горожанами и туристами словно жердочки голубями.

Толпы у фонтана Треви / фото Марина Григоренко

Следующей интересной остановкой на маршруте станет монумент Витториано (Il Vittoriano), установленный здесь в 1925 году в честь первого короля объединенной Италии Виктора Эммануила II. Сооружение характеризуется чрезмерной эклектикой и нагромождением разнообразных деталей, характерных для древнеримских сооружений, из-за чего сами римляне одарили его несколькими снисходительно-пренебрежительными названиями – "Печатная машинка", "Свадебный торт", "Вставная челюсть" и прочими.

Монумент Витториано в Риме / фото Марина Григоренко

Ну а дальше уже можно смело шагать к главной туристической достопримечательности столицы Италии –​​​​​​​ Римскому Колизею (Colosseo), это примерно 4 километра от Ватикана. Попасть внутрь античного амфитеатра, построенного в 1 веке нашей эры, можно с 9 утра до 19:15 вечера, стоимость входного билета – от 27,9 евро, покупать лучше заранее онлайн.

Римский Колизей / фото Марина Григоренко

По пути к Колизею вы пройдете еще через несколько знаковых памятников античности – руин Римского Форума (Forum Romanum) и Форума Августа (Forum Augusti). В отдельные зоны можно попасть бесплатно даже в темное время суток – там довольно яркая подсветка, поэтому можно даже что-то рассмотреть.

Форум Августа в Риме / фото Марина Григоренко

Конечно, это далеко не все знаковые места в Риме, однако это тот минимум, который можно оббежать, если у вас есть всего несколько часов на прогулку по городу.

И напоследок в Риме стоит обязательно перекусить уличной пиццей / фото Марина Григоренко

***

Хотя я потеряла возможность устроить полноценную прогулку по Риму, я имела интересный опыт посмотреть на него в вечернее время – город выглядел чрезвычайно атмосферным со всей своей подсветкой. Впрочем, несмотря на все мои надежды, что в межсезонье с наступлением темноты там будет меньше людей, у самых популярных локаций все равно было довольно оживленно. Страшно представить, как там в топ-сезон.

Марина Григоренко

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