Заглянуть в Ватикан

Отправляясь в итальянскую столицу Рим, грех не заскочить в Ватикан – самое маленькое в мире независимое государство, даже если вы являетесь ярым атеистом или исповедуете другую веру. Что стоит знать перед посещением этого святого места, расскажет УНИАН.Туризм.

Моя поездка в Рим с самого начала пошла не по плану. Поскольку это не было основной точкой на карте моего путешествия в Италию, а лишь служило привалом на ночь между пунктами А и Б, я, в принципе, и не строила много планов относительно итальянской столицы. Впрочем, маршрут был распланирован таким образом, чтобы провести в Риме целый день и успеть посмотреть основные туристические локации. Однако все пошло не так, когда я столкнулась с жесткой непунктуальностью местных автобусов (позже мне рассказали, что это типичная вещь для Италии, поэтому не надо планировать маршруты вплотную).

Итак, мой автобус из Болоньи (об этом городе можно почитать в нашем отдельном материале) должен был прибыть в Рим уже в 11 утра, однако в итоге достиг пункта отправления с опозданием аж на 5!!! часов. Соответственно, в свой отель я приехала только в 17 вечера, потеряв все надежды что-то посмотреть в городе. Самым болезненным же в этой ситуации был тот факт, что ради раннего отправления и экскурсии по Риму я проснулась в 5 утра и пожертвовала оплаченным полноценным завтраком в хостеле – только ради того, чтобы несколько часов проторчать на замурзанном автовокзале.

Добавлял трагизма ситуации тот факт, что мое итальянское путешествие пришлось на начало ноября – соответственно, темнело уже довольно рано. Поэтому единственное место, куда я успела попасть более-менее при дневном свете – это главная площадь Ватикана, ведь мой римский отель (совершенно недорогой, к слову) был всего лишь в 700 метрах от этого государства-города.

Видео дня

Учитывая статус Ватикана как резиденции главы католической церкви, подъезжая к Риму я начала наскоро гуглить, как туда попасть и есть ли какие-то ограничения на вход. Оказалось, все довольно просто.

Немного фактов о Ватикане

Государство-Город Ватикан, или Святейший Престол, с площадью всего 0,44 квадратных километра является самым маленьким в мире независимым государством, анклавом прямо посреди столицы Италии – Рима. Именно там расположена резиденция главы католической церкви – Папы Римского. Ватикан – это также административная организация, которая помогает Папе управлять Церковью (она также называется Римская курия).

Ватикан известен своей живописью и архитектурой, а его самое величественное сооружение – базилика Святого Петра, построенная на гробе первого Папы – Апостола Петра. Согласно преданию, именно на Ватиканском холме он был распят в 67 году нашей эры. Поэтому это место имеет особое значение для христиан.

Самым выдающимся произведением искусства в Ватикане являются фрески Сикстинской капеллы работы Микеланджело. На протяжении веков была собрана огромная художественная коллекция, которая теперь экспонируется в ватиканских музеях. Второй жемчужиной Ватикана является его библиотека.

Независимость от Королевства Италия Ватикан получил 11 февраля 1929 года по условиям так называемых Латеранских соглашений.

Практически все население Ватикана – подданные Святого Престола, имеющие паспорт с дипломатическим статусом Святого Престола и являющиеся служителями Католической Церкви.

Гражданство в Ватикане не наследуется и не может быть приобретено в силу рождения в государстве. Его приобретают только служением Святому Престолу и аннулируют в случае прекращения трудовой деятельности в Ватикане.

Как добраться до Ватикана

Ватикан расположен всего лишь в 1 километре пешком от железнодорожной станции Roma S.Pietro – там довольно легко дойти по прямой. А вот через станцию метро Cipro лучше не идти – хотя на карте она выглядит довольно близко к Ватикану, до непосредственного входа туда придется немного пройтись, фактически обойдя папскую резиденцию – а это около 2,5 километров.

Также отсюда довольно быстро можно попасть в центр города, где расположены главные туристические достопримечательности Рима – идти пешком около 15 минут.

Стоит ли платить за вход в Ватикан

Чтобы попасть в Ватикан, вам не нужен ни паспорт, ни виза, ни даже входные билеты. В самое сердце Ватикана – Площадь Святого Петра (Piazza San Pietro) – могут попасть все желающие, просто пройдя через символические пропускные рамки. Они, вероятно, стоят там для регулирования количества людей на площади в особо людные дни, однако если прийти туда под вечер в межсезонье, никаких ограничений вообще не будет.

Попасть на площадь можно круглосуточно, и вечером здесь "особая" атмосфера. Когда туристы почти расходятся и по площади летает мусор, здесь появляются крикливые чайки.

Однако, если вы хотите посетить достопримечательности внутри, например, Базилику Святого Петра (Basilica di San Pietro) и другие музеи Ватикана, а также местные сады, вам придется купить билеты. Желательно сделать это заблаговременно и быть готовым, что даже при наличии билета придется постоять в очереди на вход. Подробнее об условиях посещения ватиканских музеев можно узнать по ссылке.

В то же время, в период религиозных праздников и важных папских служб вход в Ватикан может быть ограничен. Поэтому если вы очень хотите попасть внутрь во время вашего визита в Рим, лучше исследовать этот вопрос заранее.

Куда дальше после Ватикана

От Ватикана можно довольно быстро попасть к другим ключевым туристическим достопримечательностям Рима.

Первым на горизонте будет Замок Святого Ангела (Castel Sant'Angelo), также известный также как Мавзолей Адриана на берегу реки Тибр. Сначала он служил мавзолеем, а затем замком, резиденцией римских пап, их казной и одновременно тюрьмой. Сейчас здесь расположен один из многих музеев Рима.

Следующей остановкой, куда можно попасть через уютные улочки с магазинами и кафешками, можно выбрать Пьяцца Навона (Piazza Navona), где с 15 по 19 века находился городской рынок. Сейчас же туристов сюда больше всего привлекает Фонтан четырех рек (Fontana dei Quattro Fium) авторства Лоренцо Бернини – египетский обелиск в окружении статуй, символизирующих главные реки четырех частей света – Нил, Ганг, Дунай и Ла-Плату.

Здесь же расположены еще два интересных, немного меньших фонтана –​​​​​​​ Фонтан Мавра (Fontana del Moro) и Фонтан Нептуна (Fontana del Nettuno). Оба весьма интересны с архитектурной точки зрения – их детали можно рассматривать довольно долго.

Также на площади есть несколько интересных зданий. Например, Церковь Сант-Аньезе-ин-Агоне (S. Agnese in Agone), куда туристы могут попасть бесплатно, кроме периода проведения служб. Кстати, если хотите попасть внутрь римских религиозных учреждений, следует позаботиться о своем гардеробе – итальянцы довольно строгие католики и там не позволяют посещать церкви в слишком откровенной по их мнению одежде, а под эту категорию попадает многое, в том числе вполне невинные летние сарафаны с открытыми плечами. Так что стоит иметь с собой накидку, чтобы прикрыться.

Далее отсюда можно пройти к Пантеону (Pantheon) – древнему "храму всех богов", построенному в далеком 2 веке. Сейчас его использует католическая церковь – в воскресенье и святые дни здесь проводятся мессы. Туристы внутрь Пантеона могут попасть только по билетам. На огромной площади возле Пантеона обычно довольно людно.

До знаменитого Фонтана Треви (Fontana di Trevi), одного из символов Рима, от Ватикана идти около 3 километров – и, кажется, возле этого места никогда не бывает пусто. Даже в вечерние часы все горизонтальные поверхности фонтана облеплены горожанами и туристами словно жердочки голубями.

Следующей интересной остановкой на маршруте станет монумент Витториано (Il Vittoriano), установленный здесь в 1925 году в честь первого короля объединенной Италии Виктора Эммануила II. Сооружение характеризуется чрезмерной эклектикой и нагромождением разнообразных деталей, характерных для древнеримских сооружений, из-за чего сами римляне одарили его несколькими снисходительно-пренебрежительными названиями – "Печатная машинка", "Свадебный торт", "Вставная челюсть" и прочими.

Ну а дальше уже можно смело шагать к главной туристической достопримечательности столицы Италии –​​​​​​​ Римскому Колизею (Colosseo), это примерно 4 километра от Ватикана. Попасть внутрь античного амфитеатра, построенного в 1 веке нашей эры, можно с 9 утра до 19:15 вечера, стоимость входного билета – от 27,9 евро, покупать лучше заранее онлайн.

По пути к Колизею вы пройдете еще через несколько знаковых памятников античности – руин Римского Форума (Forum Romanum) и Форума Августа (Forum Augusti). В отдельные зоны можно попасть бесплатно даже в темное время суток – там довольно яркая подсветка, поэтому можно даже что-то рассмотреть.

Конечно, это далеко не все знаковые места в Риме, однако это тот минимум, который можно оббежать, если у вас есть всего несколько часов на прогулку по городу.

***

Хотя я потеряла возможность устроить полноценную прогулку по Риму, я имела интересный опыт посмотреть на него в вечернее время – город выглядел чрезвычайно атмосферным со всей своей подсветкой. Впрочем, несмотря на все мои надежды, что в межсезонье с наступлением темноты там будет меньше людей, у самых популярных локаций все равно было довольно оживленно. Страшно представить, как там в топ-сезон.

Марина Григоренко

Читайте свежие новости туризма, ищите идеи для путешествий и смотрите живописные фото со всего мира на Телеграм-канале УНИАН.Туризм.