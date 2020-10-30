Оксфордский университет запускает испытания новой технологии тестов на коронавирус, которая должна выявлять больных без симптомов. Процесс проверки работы разработки будет длиться следующие несколько недель по всей Великобритании.
Читайте такжеCNN: Зима будет худшей частью пандемии COVID-19, как ее пережить?Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на официальное объявление. Ожидается, что новые оксфордские тесты будут давать результат за считанные минуты. Части преподавателей и студентов Оксфордского университета раздадут их, а также научат обрабатывать результаты. После этого их нужно будет фиксировать в специальной британской программе для отслеживания контактов больных COVID-19.
Издание напоминает, что Оксфордский университет также сотрудничает с компанией AstraZeneca для разработки вакцины от коронавируса. Кроме того, университет работает над пилотной программой тестов совместно с Департаментом здравоохранения Великобритании и Даремским университетом.
Вакцина от коронавируса: что известно
- По данным ВОЗ, всего в мире проводится около 700 испытаний вакцины от COVID-19.
- Украина является участником глобальной инициативы ВОЗ относительно равного доступа к будущей вакцине от коронавирусной болезни.
- 16 октября заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко информировал, что Украина планирует получить вакцину от коронавируса компаний AstraZeneca или Novavax после их регистрации производителями и переквалификации ВОЗ.
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