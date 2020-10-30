Авторы тестов утверждают, что технология позволит обнаруживать коронавирус за считанные минуты.

Оксфордский университет запускает испытания новой технологии тестов на коронавирус, которая должна выявлять больных без симптомов. Процесс проверки работы разработки будет длиться следующие несколько недель по всей Великобритании.

Читайте такжеCNN: Зима будет худшей частью пандемии COVID-19, как ее пережить?Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на официальное объявление. Ожидается, что новые оксфордские тесты будут давать результат за считанные минуты. Части преподавателей и студентов Оксфордского университета раздадут их, а также научат обрабатывать результаты. После этого их нужно будет фиксировать в специальной британской программе для отслеживания контактов больных COVID-19.

Издание напоминает, что Оксфордский университет также сотрудничает с компанией AstraZeneca для разработки вакцины от коронавируса. Кроме того, университет работает над пилотной программой тестов совместно с Департаментом здравоохранения Великобритании и Даремским университетом.

Вакцина от коронавируса: что известно

По данным ВОЗ, всего в мире проводится около 700 испытаний вакцины от COVID-19.

Украина является участником глобальной инициативы ВОЗ относительно равного доступа к будущей вакцине от коронавирусной болезни.

16 октября заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко информировал, что Украина планирует получить вакцину от коронавируса компаний AstraZeneca или Novavax после их регистрации производителями и переквалификации ВОЗ.

Читайте новости мира и переводы зарубежной прессы на канале УНИАН ИноСМИ

Перевод: Лесь Дымань