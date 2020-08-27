Даже более низкие уровни защиты сообщества могут сделать жизнь намного легче.

Пандемия коронавируса в США длится уже шесть месяцев. Поэтому люди пытаются представить себе, как она может наконец кончиться. В регионах, наиболее пострадавших на ранних этапах распространения COVID-19, количество новых случаев сокращается. Поэтому на этом фоне внимание к термину "коллективный иммунитет" становится все больше.

Читайте также"Это как торнадо с хвостом": в ВОЗ спрогнозировали, когда может наступит пик смертности от коронавирусаИдея, что община может приобрести такой иммунитет и быть защищенной от болезни или же не приобрести и столкнуться с новыми вспышками, очень привлекательна. Даже иммунологи, которые хорошо разбираются в вопросе, склонны говорить о чем-то подобном. Но коллективный иммунитет - это довольно широкое понятие.

Об этом на страницах Washington Post пишет профессор эпидемиологии Школы здравоохранения в Университете Джона Хопкинса Джастин Лесслер. Он объясняет, что таким иммунитетом называют любое сокращение в эффективности распространения коронавируса. Обычно это происходит потому, что в общине становится больше людей, чей организм приобрел защиту от болезни. Другими словами, иммунитет разных людей помогает контролировать болезнь.

Чтобы лучше понять, как это работает, можно представить, как обретенная естественная защита влияет на распространение вируса. Известно, что в среднем один пациент передает COVID-19 еще трем людям, пока болеет сам. А теперь можно представить, что произойдет, если у двоих из них будет иммунитет. Таким образом, передача коронавируса коснется лишь одного человека. Если в сообществе больше людей, чей организм научился бороться с инфекцией, люди не смогут заражать других. Поэтому коронавирус начнет вымирать.

Читайте такжеScience: Коронавирус способен "выключать" важную часть иммунной системыКогда люди говорят о коллективном иммунитете, они обычно имеют в виду именно такой щит от болезни. Это важное явление. Потому что если общины будут защищены от передачи COVID-19 снаружи, новые случаи заболевания не будут провоцировать крупные вспышки. Таким образом, общины приобретают общий "иммунитет" от коронавируса, хотя отдельные люди все еще остаются уязвимыми к нему. Но при таких условиях все могут смело вернуться к привычной жизни.

Но автор подчеркивает, что такой магический иммунный "щит", который заставит коронавирус вымереть на локальном уровне, не обязателен. И даже более низкие уровни иммунитета могут сделать жизнь лучше для всех. По-сути все меры борьбы с инфекцией: от масок до закрытия ресторанов, - имеют одну цель, а именно сократить контакты с вирусом. Чтобы один зараженный пациент в среднем заражал менее одного человека.

Чтобы добиться этого, всему обществу в начале пандемии нужно было обязательно носить маски, закрыть школы и отказаться от походов в рестораны. Но теперь представьте, что треть населения уже имеет иммунитет, выздоровев от COVID-19. Благодаря этому передача инфекции в общине сокращается на 33%. Так что теперь можно открыть, например, школы.

Читайте такжеNew York Times: COVID-19 вредит мужчинам больше, ученые выяснили причинуВыгоды от постепенного накопления коллективного иммунитета и пандемии означают, что контролировать болезнь станет легче. Профилактические меры, которые не смогли сдержать инфекцию в начале ее распространения, могут быть эффективными, когда у 20-30% населения будет иммунитет. Города вроде Нью-Йорка, которые сильно пострадали весной, скорее всего, легче переживут следующие волны COVID-19. Хотя они не будут полностью защищенными от них.

Но способность коллективного иммунитета того или иного уровня подавить распространение коронавируса будет зависеть от контекста. Если ситуация изменится из-за сезонных факторов или поведения людей, иммунитета может не хватить, чтобы сдержать усиление пандемии. Поэтому COVID-19 снова может стать очень масштабной проблемой.

Это означает, что нужно быть очень осторожным и не объявлять преждевременно конец эпидемии в конкретной местности из-за сокращения случаев заражения. Уровень иммунитета, который способен сдержать вирус летом, может не справиться с задачей зимой. Также если меры профилактики будут отменены или люди станут менее осторожными, община, в которой коронавирус постепенно вымирал, может снова стать идеальным местом для новой вспышки.

Какова ситуация с коронавирусом 27 августа?

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Перевод: Лесь Дымань