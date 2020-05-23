В мире уже 5,2 миллиона инфицированных COVID-19: Бразилия обогнала Россию

С начала пандемии от болезни удалось выздороветь 2 058 124 лицам.

По состоянию на 7:30 по киевскому времени в мире уже 5 213 483 подтвержденных случаев инфицирования COVID-19.

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Об этом свидетельствуют данные карты распространения вируса при Университете Джона Хопкинса.

Больше всего заражений зарегистрировано в США – 1 601 434, Бразилии – 330 890 и России – 326 448.

С начала пандемии от болезни удалось выздороветь 2 058 124, жертвами стали 338 225.

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