В мире уже 5,2 миллиона инфицированных COVID-19: Бразилия обогнала Россию
08:20, 23 мая 2020Зарубежные новости
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С начала пандемии от болезни удалось выздороветь 2 058 124 лицам.
Иллюстрация REUTERS
По состоянию на 7:30 по киевскому времени в мире уже 5 213 483 подтвержденных случаев инфицирования COVID-19.
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Об этом свидетельствуют данные карты распространения вируса при Университете Джона Хопкинса.
Больше всего заражений зарегистрировано в США – 1 601 434, Бразилии – 330 890 и России – 326 448.
С начала пандемии от болезни удалось выздороветь 2 058 124, жертвами стали 338 225.
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