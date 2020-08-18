Die Zeit: Люди с избыточным весом тяжело переносят COVID-19, медики объяснили причины

Жировые клетки дают возможность коронавирусу размножаться, а также вредят реакции иммунной системы.

"Оливка на ветке", "яблоко" или "груша" - существует много различных изображений, которые условно описывают форму тела. Все зависит от того, в какой части жиры накапливаются у людей с избыточным весом.

С медицинской точки зрения, форма тела тоже важна. Например, условная форма "яблока" означает, что жир накапливается в области живота. Из-за этого могут возникать различные воспалительные процессы. И в таких случаях пухлые стороны кажутся не такой первоочередной проблемой. Другими словами: проблема избыточного веса не всегда в самом избыточном весе. Об этом важно помнить во время пандемии COVID-19, - пишет Die Zeit .

Читайте такжеBloomberg: Ученый США объяснил, передается ли COVID-19 через пищу и какие маски лучшие В начале пандемии ученые мало знали о возможной связи между избыточным весом и тяжелыми случаями заражения коронавируса. Но новые исследования показывают, что лишние килограммы сильно увеличивают риск начала тяжелой формы COVID-19.

Издание отмечает, что избыточный вес определяется так называемым "индексом массы тела". Его рассчитывают путем деления веса в килограммах на высоту в квадратных метрах. По классификации ВОЗ, людей, чей показатель составляет 25 килограммов на метр квадратный, считают имеющими избыточный вес. Если показатель возрастает до 30 килограммов на квадратный метр, это уже считается ожирением первой степени, с 35 килограмм на квадратный метр - ожирением второй степени. А если индекс достиг 40 килограммов на квадратный метр - это ожирение третьей степени.

В контексте пандемии COVID-19 исследование показало, что 3600 американских пациентов с ожирением первой степени вдвое больше рисковали попасть в отделение интенсивной терапии, чем люди, чей индекс был менее 30 килограммов на квадратный метр. А риск для людей со вторым уровнем ожирения был больше в 3,6 раз ( исследование можно прочитать здесь).

Читайте такжеNew York Times: Ученые заметили признаки долговечности иммунитета к COVID-19 Некоторые данные также указывают на то, что люди с COVID-19 чаще попадают под систему искусственной вентиляции легких (ИВЛ), если у них есть ожирение (исследование доступно по этой ссылке). Во Франции исследование с участием 124 пациентов выявило более точную закономерность. Ученые установили, что люди с индексом массы тела выше 35 кг на квадратный метр рискуют попасть под систему ИВЛ в 7 раз больше, чем пациенты с нормальным весом.

Почему так происходит?

Почему люди с избыточным весом так тяжело переживают коронавирус? По словам главного врача Клиники святого Франциска Карстена Мюссига, существует несколько объяснений. Первое из них связано с самой жировой тканью.

"Жировые клетки способны производить определенные гормоны или подобные им субстанции. И некоторые из них могут провоцировать воспаление", - пояснил врач.

Например, один из таких гормонов - лептин. Он отвечает за появление чувства сытости. Также известно, что некоторые иммунные клетки, такие как макрофаги, накапливаются в жировых тканях. По словам Мюссига, эти клетки высвобождают другие клетки, которые провоцируют воспалительную реакцию. Врач объяснил, что хроническое воспаление часто наблюдается у людей с ожирением. Сначала оно происходит только в жировых тканях, но со временем может перекинуться и на другие органы.

Читайте такжеВ ВОЗ заявили в новой фазе Пандемия COVID-19 Каждый ли человек с избыточным весом страдает от этих процессов одинаково? Нет. Количество клеток, которые провоцируют воспаление, будет зависеть от того, в какой части тела накапливаются жировые ткани.

"Так называемое" пивное пузо ", которое также называют "формой яблока" или висцеральным ожирением, связывают с более высоким метаболическим риском, чем в случае "формы груши", когда жир больше оседает на ягодицах", - пояснил Мюссиг.

Таким образом, оценка рисков начала тяжелой формы COVID-19 на основе исключительно индекса массы тела не всегда точна. Важно также учитывать размер талии.

Как хроническое воспаление и COVID-19 могут быть связаны?

Ученые считают, что иммунная система людей с избыточным весом находится в состоянии постоянного стресса из-за описанных выше воспалительных процессов. Поэтому она не может должным образом отреагировать на коронавирус. Этот эффект уже был ранее замечен в случае с гриппом. И для COVID-19 ситуация оказалась аналогичной (об этом можно прочитать в журнале The Lancet ). Но это только одно объяснение.

"Другая гипотеза говорит о том, что иммунная система, которой приходится иметь дело с хроническим воспалением, способствует развитию так называемого цитокинового шторма", - добавил врач.

Такой шторм возникает, когда иммунные клетки бесконтрольно провоцируют воспаление во всем теле. Врачи часто наблюдают такие осложнения у тяжело больных пациентов с COVID-19 (больше об этом можно прочитать в журнале Nature).

Другое осложнение, связанное с коронавирусом, - это образование кровяных сгустков, которые называют тромбами. В зависимости от того, в каких сосудах они застрянут, может возникнуть проблема с поставкой кислорода в различные части тела. Может также случиться сердечный приступ или инсульт . Исследования показывают, что такие тромбы образуются довольно часто в теле пациентов с COVID-19 (об этом читайте в Journal of Medical Virology ). Но причины такого явления до сих пор не установлены.

Читайте такжекоронавируса способен вызвать психоз и воспаление в мозге Проблема в том, что люди с избыточным весом и без коронавируса больше других рискуют пострадать от тромбов. Это происходит из-за определенных гормонов, которые содержатся в жировых тканях, а также из-за повышенного уровня белка в крови. Если COVID-19 проходит в тяжелой форме, то для пациентов с избыточным весом риск образования тромбов удваивается.

Доктор Мюссиг также указывает на то, что коронавирус проникает в человеческие клетки, цепляясь к рецепторам под названием ACE2. Но они есть не только у клеток легких и почек, но и жировых тканей. Таким образом, коронавирус потенциально может использовать жир как резервуар с оптимальными условиями для размножения. Ученые установили, что другие вирусы так ведут себя (исследование было опубликовано в журнале Biochimie).

Коронавирус в Украине и мире: известно в 18 августа?

Читайте новости мира и переводы зарубежной прессы на канале УНИАН ИноСМИ

Перевод: Лесь Дымань