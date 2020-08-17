CNN: В США создали новый дешевый и быстрый тест на коронавирус

Авторы уверяют, что их разработка использует распространенные реактивы, поэтому результат можно узнать за считанные часы.

После нескольких месяцев разочарований из-за нехватки средств диагностики коронавируса, новый тест может дать американцам быстрое и недорогое средство для того, чтобы проверить себя на COVID-19.

Исследователи из Йельской медицинской школы создали тест под названием SalivaDirect, который обнаруживает возбудитель болезни в слюне. Он уже получил одобрение Управления по продовольствию и медикаментам США, - пишет CNN .

"SalivaDirect предназначен для быстрого обнаружения SARS-CoV-2 (так называется новый коронавирус). Это очередная инновация, которая изменит ситуацию и уменьшит спрос на дефицитные диагностические ресурсы", - сказал адмирал Бретт Жироар, который в правительстве США отвечает за проведение тестов на коронавирус во время пандемии.

В отличие от других тестов, которые требуют специального оборудования, SalivaDirect не нужны мазки или любые дополнительные устройства сбора образцов. Он также работает с разными реактивами, которые продают многие компании.

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"Мы упростили тест настолько, что он стоит всего несколько долларов. И мы надеемся, что лаборатории будут предлагать его населению по цене примерно 10 долларов за штуку. Если такие дешевые альтернативы, как SalivaDirect, станут распространенными по всей стране, мы наконец сможем обуздать эту пандемию еще до появления вакцины ", - сказал профессор эпидемиологии из Йельского университета Натан Грубоу.

Ученые говорят, что новый тест может дать результат менее чем через 3 часа. А его точность примерно такая же, как и у традиционного анализа носового мазка . SalivaDirect станет массово доступным в ближайшие недели.

Ельская медицинская школа собирается сделать "общедоступным" свой протокол, который лежит в основе теста. Таким образом, лаборатории смогут использовать его для проведения собственных тестов по тому же принципу. SalivaDirect появится в очень непростые времена для США. Поскольку в 17 штатах наблюдается спад темпов проведения тестов, о чем свидетельствуют данные Covid Tracking Project.

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Некоторым американцам до сих пор приходится ждать по несколько дней, чтобы получить свои результаты. Теперь Американская медицинская ассоциация просит федеральное правительство выпустить инструкцию по приоритетности. Она могла бы помочь быстро получить результаты тех больных, которым это нужно немедленно. Вместе с тем, несмотря на то, что в 17 штатах США тестов проводят все меньше, количество положительных результатов выросло в 34 штатах.

Как провериться на коронавирус?

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Перевод: Лесь Дымань