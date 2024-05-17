Тенденций к снижению интенсивности боевых действий за город нет, отметил защитник Украины.

Битва за город Часов Яр (Донецкая область), который находится к западу от Бахмута, находится на пиковом уровне.

Об этом спикер 80-й отдельной десантно-штурмовой Галицкой бригады Вооруженных сил Украины Роман Гасько сказал в эфире информационного марафона. "Ситуация продолжает оставаться достаточно напряженной и сложной. Враг не прекратил своих попыток по взятию города. Соответственно, битва за Часов Яр сейчас в разгаре. Каждый день возникают боестолкновения, новые попытки, контрудары. Все очень динамично. Битва продолжается и она, наверное, сейчас на своем пиковом уровне", - сказал Гасько.

По его словам, интенсивность боевых действий держится достаточно высокой длительный период времени. Тенденций к снижению пока не наблюдается, потому что враг имеет достаточное количество артиллерийских боеприпасов, личного состава и чувствует определенное преимущество в некоторых компонентах. Враг настроен продолжать штурмовать город.

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Также у него спросили, наблюдается ли изменение тактики в попытках россиян наступать на Часов Яр. "Изменение тактики и постоянные перегруппировки происходят все время, потому что враг усваивает хорошо уроки из каждой битвы, которую проводит, вносит коррективы в свою деятельность и на тех или иных направлениях подбирает различные способы для ведения своих действий. Соответственно, тактические ходы как с нашей стороны, так и их, постоянно меняются", - отметил Гасько. При этом, по его словам, в целом, ситуация в Донецкой области непростая, потому что полная оккупация области является одной из приоритетных задач оккупантов.

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Как сообщал УНИАН, офицер секции планирования бригады "Рубеж" Национальной гвардии Дмитрий Кожубенко 14 мая отмечал, что российские оккупанты продолжают всеми силами штурмовать Часов Яр. По его словам, в случае потери Часового Яра, вернуть его под контроль Сил обороны будет очень сложно.

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