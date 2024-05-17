Самая глубокая точка продвижения россиян в Харьковской области - 10 километров от границы.

Основная причина, позволившая россиянам пересечь границу на Харьковском направлении, связана с нехваткой ПВО, возникшей в связи с долгим ожиданием помощи от партнеров.

Об этом рассказал президент Украины Владимир Зеленский на встрече с журналистами.

"Пересечение россиянами границы связано с тем, что не хватает ПВО. Они на расстоянии, где у них есть преимущество, действуют авиабомбами, артиллерией... 8 месяцев паузы в принятии решений партнерами. Понятно, что нашим воинам было непросто", - сказал глава государства. Видео дня

Впрочем, по словам президента, на сегодня Силам обороны удалось стабилизировали россиян там, где они сейчас находятся. Самая глубокая точка продвижения оккупантов - 10 километров. При этом, как сообщает Зеленский, на некоторых направлениях россияне вовсе не смогли продвинуться.

Целью россиян, по словам президента, является Волчанск.

"Кроме того, что они хотят соответствующую зону 10 километров, они хотят всегда развивать успех, если он есть. Но главное на сегодня - нашими Силами обороны ситуация стабилизирована", - добавил он.

Линии обороны на Харьковщине

Президент отметил, что на Харьковщине построено три линии обороны, и к самой сложной из них россияне еще даже не подошли, остановившись только на первой.

"До бетонной линии обороны никто не дошел, это бред, что там говорят. Враг дошел до первой линии. Первая линия - это не граница, там невозможно строить, потому что из-за соответствующего оружия, которым работали россияне, наши люди погибали", - сказал Зеленский.

Он пояснил, что первую и вторую линии строили военные, находясь под постоянным огнем. Третья же линия построена местными властями.

"Она самая мощная - не потому, что они лучше военных, а просто потому, что она дальше от оружия, от снарядов, от обстрелов", - добавил глава государства.

Ситуация на Харьковщине: последние новости

16 мая президент провел заседание Ставки в Харькове с участием Главнокомандующего ВСУ и руководителей ГУР, Службы внешней разведки, СБУ, Государственной пограничной службы, МВД и представителей местной власти.

Президент отметил, что хотя Харьков сейчас находится в центре внимания, наибольшее количество столкновений между ВСУ и российскими оккупантами сейчас происходит именно на Покровском и Краматорском направлениях.

Председатель Харьковской областной администрации Олег Синегубов сообщил, что Силы обороны смогли остановить активное продвижение врага на севере Харьковщины. Однако тяжелые бои до сих пор продолжаются.

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