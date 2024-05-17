Наталка Карпа призналась, что в 18 лет пережила большую потерю.

Популярная украинская певица Наталка Карпа откровенно рассказала о первой любви. Артистка призналась, что парень трагически ушел из жизни в молодом возрасте.

Наталка Карпа поделилась, что ее первый парень умер из-за несчастного случая. Именно к такому выводу пришли правоохранители и частные детективы. Трагическое событие случилось около 24 лет назад.

"Он был журналистом. Как свидетельствуют свидетели, которые его видели в последний раз, он сидел с друзьями. Возможно там выпил лишнего. Его такси привезло под дом. Поднимаясь на второй этаж, он споткнулся и упал на шкаф. В шкафу были такие небольшие стеклянные витражи. Он разбил локтем и рукой витражик, который ему перерезал артерию", - поделилась Карпа.

Артистка отметила, что парня уже мертвым нашла его мать. По словам Натальи, между ней и бойфрендом была настоящая любовь, но они не были в серьезных отношениях. На момент смерти журналисту было 25 лет.

"Наша первая романтическая встреча - это был Новый год. А эта вся история случилась в июле, то есть полгода. Я не скажу, что у нас были отношения. Лично для меня это была огромная любовь. Я как раз заканчивала школу и поступала в университет. 18 лет мне было", - добавила исполнительница.

Напомним, ранее певица Наталка Карпа рассказала, почему у нее нет счастья в личной жизни.

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