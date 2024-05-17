Продать доллар можно в среднем по курсу 39,40 грн, евро – 42,70 грн.

Наличный курс доллара к гривне в банках Украины в пятницу, 17 мая, снизился на 10 копеек – до 39,90 грн за доллар в среднем. Продать американскую валюту в банках сегодня можно в среднем по курсу 39,40 грн за доллар.

Средний курс евро к гривне сегодня вырос на 2 копейки и составляет 43,35 грн за евро. Продать европейскую валюту можно по курсу 42,70 грн за евро.

В валютных обменниках Киева доллар сегодня подешевел на 12 копеек и составляет 39,88 грн/доллар в среднем (продать доллар можно за 39,75 грн). Курс наличного евро в обменниках сегодня снизился на 10 копеек и составляет 43,30 грн/евро (курс продажи – 43,10 грн/евро).

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Курс валют в Украине – последние новости

Национальный банк Украины установил на пятницу, 17 мая, официальный курс доллара к гривне на уровне 39,43 грн/долл., таким образом, гривня укрепилась на 15 копеек, по сравнению с предыдущим показателем. Относительно евро национальная валюта, в свою очередь, не изменилась: официальный курс НБУ относительно евро на пятницу установлен на уровне 42,85 грн/евро, то есть гривня осталась на предыдущем уровне.

С 20 по 26 мая валютный рынок будет находиться в состоянии незначительных ежедневных изменений, хотя недельные показатели будут оставаться постоянными и весьма ожидаемыми, прогнозирует начальник департамента казначейства "Глобус Банка" Тарас Лесовой.

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