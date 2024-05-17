Вулкан выбросил в небо столб пепла и дыма, происходят регулярные землетрясения.

В Индонезии готовятся к извержению вулкана Ибу. Уровень опасности вулкана повышен до самого высокого и уже подготовлены эвакуационные центры. Об этом сообщает The Watchers.

Как сообщается, 8 мая появились первые признаки вулканической активности. Затем их сила возрастала, а 16 числа произошел всплеск активности и специалисты повысили уровень тревоги до 4 - самого высокого.

Результаты визуального и инструментального мониторинга показывают значительные признаки повышения активности с середины апреля 2024 года. В районе вулкана происходят глубокие и интенсивные мелке землетрясения, что указывает на миграцию магмы на меньшие глубины.

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Как сообщается, столб пепла и дыма достиг высоты около 5000 метров от вершинного кратера, а раскаленные выбросы лавы распространились в радиусе 1,5 км.

Людей просят не приближаться к вулкану ближе, чем на 7 километров, сохранять бдительность и следовать указаниям местных властей. В случае пеплопада жителям рекомендовали использовать маски и очки для защиты.

Местные власти уже подготовили эвакуационные палатки, хотя приказ об эвакуации пока не отдан.

Вулкан Ибу - что о нем известно

Вулкан Ибу проявляет высокую активность: в этом году произошло более 80 извержений, а в прошлом году их было зарегистрировано более 21 000, в среднем около 58 в день.

Первое зарегистрированное извержение вулкана произошло в 1911 году, а активность возобновилась в декабре 1998 года с образованием лавового купола, что привело к непрерывным взрывным выбросам пепла.

Недавние извержения на вулкане Ибу являются самыми сильными с мая 2020 года, когда столб пепла достиг высоты 13,7 км над уровнем моря.

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