Если вы еще не посеяли клубнику, то для посевов ещё есть несколько недель мая и июня.

В конце весны украинцы начинают сеять клубнику, чтобы к июлю собрать вкусный урожай. Эта ягода относится к теплолюбивым культурам, поэтому спешить не стоит. Если посеять семена слишком рано, то они погибнут при первых заморозках. Поскольку май этого года выдался холодным, у дачников ещё есть время посадить клубнику весной или летом.

Когда сажать клубнику весной 2024

Клубника не переносит мороз. Её можно высаживать, если температура воздуха не опускается ниже 10°, а почва прогревается до такого же значения. В 2024 году в мае наступили неожиданные заморозки. Поэтому в этом году посев клубники можно отложить на вторую половину мая и начало июня.

Если вы клубнику уже посадили и ожидаются заморозки, то молодые посевы рекомендуется накрыть агроволокном.

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Когда сажать клубнику весной по лунному календарю

Для посева культуры рекомендуется учитывать не только погодные условия, но и фазы нашего спутника. По лунному календарю лучшие дни, когда сажать клубнику весной, такие:

в мае : 18-21, 25-27, 31 число;

: 18-21, 25-27, 31 число; в июне : 1, 4, 9, 11-14, 18-20, 27-30 число.

Не стоит сажать клубнику 23 мая, 6 июня и 22 июня. На эти даты выпадают полнолуния и новолуния, которые считаются несчастливыми для посевов.

Как правильно сажать клубнику

В Украине клубнику обычно выращивают через рассаду. Перед посадкой стоит убрать и перекопать участок, удобрить его золой или компостом. Также подготавливают сами саженцы - обрабатывают средством от вредителей, если это не сделали в магазине. Корни кустов рекомендуется укоротить до 20 см.

Подготовьте ямки глубиной 10 см на расстоянии 25-30 см друг от друга. В каждую лунку добавьте немного перегноя и влейте воду. Посадите саженцы так, чтобы точка перехода всех корней в стебель была на уровне почвы.

Посаженную рассаду обильно полейте и желательно замульчируйте опилками, соломой или хвойными иголками. В дальнейшем не забывайте полоть и поливать клубничную грядку 3-4 раза в неделю, а также накрывать пленкой в случае морозов.

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