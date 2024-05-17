По его мнению, "не надо сейчас поднимать уровень страха в части того, что будут штурмовать сами Сумы".

Россия может начать наступление на Сумскую область так же, как сделала это на Харьковщине. В то же время ресурс врага ограничен, поэтому о захвате Сум и Харькова речь не идет.

Об этом в комментарии OBOZ.UA заявил военный эксперт, полковник запаса Петр Черник.

"Нечто подобное тому, что есть на Харьковщине, привлекая несколько батальонов на Сумщине они организовать могут. Но не более", - подчеркнул он. Видео дня

Эксперт напомнил, что город Сумы расположен на расстоянии десятков километров от границы с Россией. По его мнению, "не надо сейчас поднимать уровень страха в части того, что будут штурмовать сами Сумы".

"Противник на обе области - а это больше, чем 750 километров границы - имеет до 40 тысяч. Этого достаточно, чтобы устроить то, что сейчас происходит на Харьковщине, но недостаточно, чтобы полноценно прорываться в Харьков или в Сумы", - убежден полковник.

Цель противника - рассредоточить наши силы. Россияне не могут продвинуться на восточном плацдарме, в районе Часового Яра.

"Путин обещал, что ко дню победы выйдет на границы Донецкой и Луганской областей, но не вышел. Им надо хоть какие-то результаты. Образовали маленький плацдарм в Харьковской области, а подают его в своей пропаганде так, что чуть ли не Берлин взяли. Пропаганда должна постоянно жить, она должна бесконечно кормить быдломассу какими-то успехами", - констатировал Черник.

Угроза наступления на Сумскую область: что известно

Россия разместила небольшие штурмовые подразделения вблизи Сумской области на фоне наступления на Харьковщине. Такое заявление сделал глава Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов. При этом он подчеркнул, что Украина не имеет резервов для переброски на эти направления.

По словам главы разведки, Россия хотела наступать на две области одновременно - Сумскую и Харьковскую. В то же время Буданов отметил, что ситуация, сложившаяся по состоянию на сейчас, не является катастрофической.

Вас также могут заинтересовать новости: