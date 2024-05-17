Жертвой силовиков стал военнослужащий в/ч № 09332 седьмой военной базы (дислоцируется на территории Абхазии).

Федеральная служба безопасности убила военного РФ. Силовики считают его пособником "Исламского государства".

По данным канала ASTRA, ночью на 16 мая под Черкесском сотрудники ФСБ убили 25-летнего Илью Бакланова - военнослужащего в/ч № 09332 седьмой военной базы (дислоцируется на территории Абхазии).

"Подробности задержания неизвестны, однако, по информации источника ASTRA, наверх оперативники рапортовали о том, что Бакланов планировал некий теракт против силовиков", - пишет канал. Видео дня

ФСБ отчиталось, что Бакланов при задержании оказал сопротивление - развязалась стрельба, в которой он получил ранения, от которых скончался на месте. На месте происшествия ФСБ обнаружили тайник с автоматом Калашникова и самодельной бомбой.

Другие странные новости "русского мира"

Как сообщал УНИАН, в России оккупантов офицерского состава заочно похоронили: их родственникам рассылают именные урны для праха, хотя сами военные РФ еще живы.

Об этом свидетельствует история матери оккупанта, который участвует в войне против Украины в качестве "боевого медика". В одной из групп в социальных сетях, посвященных теме "СВО", она пожаловалась, что получила домой похоронную урну.

Кроме того, УНИАН рассказывал, как российский оккупант Алексей Воронин пошел убивать украинцев из-за долгов и кредитов. Домой захватчик вернулся без конечности, но радуется, что получил миллионы компенсации и купил квартиру.

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