Федеральная служба безопасности убила военного РФ. Силовики считают его пособником "Исламского государства".
По данным канала ASTRA, ночью на 16 мая под Черкесском сотрудники ФСБ убили 25-летнего Илью Бакланова - военнослужащего в/ч № 09332 седьмой военной базы (дислоцируется на территории Абхазии).
"Подробности задержания неизвестны, однако, по информации источника ASTRA, наверх оперативники рапортовали о том, что Бакланов планировал некий теракт против силовиков", - пишет канал.Видео дня
ФСБ отчиталось, что Бакланов при задержании оказал сопротивление - развязалась стрельба, в которой он получил ранения, от которых скончался на месте. На месте происшествия ФСБ обнаружили тайник с автоматом Калашникова и самодельной бомбой.
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Как сообщал УНИАН, в России оккупантов офицерского состава заочно похоронили: их родственникам рассылают именные урны для праха, хотя сами военные РФ еще живы.
Об этом свидетельствует история матери оккупанта, который участвует в войне против Украины в качестве "боевого медика". В одной из групп в социальных сетях, посвященных теме "СВО", она пожаловалась, что получила домой похоронную урну.
Кроме того, УНИАН рассказывал, как российский оккупант Алексей Воронин пошел убивать украинцев из-за долгов и кредитов. Домой захватчик вернулся без конечности, но радуется, что получил миллионы компенсации и купил квартиру.