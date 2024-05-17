С завтрашнего дня ЦПАУ Киева будут принимать военнообязанных

В частности, в Центрах предоставления административных услуг можно будет обновить данные.

В субботу, 18 мая, Центры предоставления административных услуг начнут прием военнообязанных.

Об этом сообщила директор департамента Центра предоставления административных услуг Наталья Шамрай в эфире телеканала "Киев24.News".

"Завтра с 9:00 до 18:00 все ЦПАУ города Киева готовы принимать военнообязанных для того, чтобы они могли обновить свои данные. Приходят все желающие, мы никому не отказываем. К системе мы подключены. Система будет идентифицировать", - сказала Шамрай. Видео дня

По ее словам, человек должен прийти с документом, удостоверяющим личность, иметь при себе военный билет или приписное удостоверение, и потом будут обновляться данные.

"Если система будет определенным образом не пропускать по каким-то причинам, тогда будем выяснять и решать, куда обратиться. Мы все подключены. В Киеве подключено почти 300 администраторов ЦПАУ. У нас достаточно хорошая мощность и пропускная способность для того, чтобы принимать людей", - сказала она.

Что предшествовало

Как сообщал УНИАН, с 18 мая в течение 60 дней все военнообязанные граждане в возрасте с 18 до 60 лет должны обновить свои учетные данные в Территориальных центрах комплектования. В этот день вступит в силу новый закон о мобилизации.

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