Екатерина Репьяхова призналась, что сейчас в ее семье есть немало проблем / Скриншот Instagram

Жена известного украинского певца Виктора Павлика - блогерша Екатерина Репьяхова - заплаканной появилась в сети. Бизнесвумен сообщила печальные новости поклонникам.

Едва сдерживая слезы Екатерина Репьяхова поделилась, что их с Павликом семья переживает сложные времена. При этом блогерша не раскрыла, что именно случилось

"Не могу вам передать, какие сложные времена проживает наша семья. Но и остается что-то позитивное в этой жизни", - написала бизнесвумен.

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Скриншот Instagram

При этом Репьяхова пообещала рассказать обо всем позже. Блогер подчеркнула, что "должна оставаться сильной", несмотря на все трудности.

Скриншот Instagram

Заметим, что несколько дней назад Екатерина сообщила о диагнозе своего сына Миши. Выяснилось, что мальчик болен диспраксией. Из-за этого у ее сына есть проблемы с контролем движений своего тела. Однако звездная мама активно занимается лечением и развитием Миши.

Кроме того, до этого стало известно, что жизнь Виктора Павлика под угрозой. Певцу нужна сложная операция. Дело в том, что артист родился с пороком сердца.

Напомним, ранее жена Виктора Павлика рассказала о личной трагедии.

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