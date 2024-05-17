Певица впервые за долгое время вышла на связь.

Известная украинская певица Lida Lee, настоящее имя которой Лидия Скорубская, впервые за долгое время появилась в соцсетях. Артистка заявила об измене самых близких людей на фоне слухов об алкогольной зависимости.

Около месяца назад Lida Lee удалила все посты в своем Instagram и исчезла из инфопространства. Однако накануне певица появилась в соцсети с сообщением об измене близких.

По словам исполнительницы, сейчас она переживает самый уязвимый период жизни и в этот сложный момент ее бросили самые родные. Более того, артистка даже пережила насмешки и пренебрежение. Lida Lee призналась, что находится в эмоциональном упадке, и не может сама себе помочь.

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"Усталость. Бездействие. Неспособность действовать - не горю, а сгораю. Вырваться из эмоциональной пропасти, кажется, невозможно. Я полностью потеряла себя, когда он сказал, что ты сможешь все сама. Предательство близких людей, насмешки, перешептывания. В самый уязвимый момент они говорили: "Что с нее взять, она переработанный материал", - написала Лидия.

В свою очередь поклонники певицы поддержали ее. Они призвали ее не опускать руки в такой непростой период жизни:

"Ты сможешь все сама! Ни для кого, а только для себя, потому что у тебя - ты одна есть. Взяла себя на ручки и поперла! Ждем"

"Просто помни, что мир полон добрых людей, нужно только найти своих"

"Лида, очень грустно было узнать о вас такие новости! Вы - сокровище! Талант! Такая хрупкая и нежная, такая особенная и искренняя. Вы все сможете. Вы сильная"

"Предательство... Хочу обнять вас и громко молчать. Это путь, который приведет вас к лучшему! Обязательно! Меня она сделала сильнее... и я верю в вас"

К слову, около месяца назад блогер-сплетник Богдан Беспалов распространил информацию, что Lida Lee лечится в реабилитационном центре от алкозависимости.

Напомним, ранее Lida Lee подловили вдребезги пьяной после концерта.

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