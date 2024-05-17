Средний возраст авто из Штатов с пробегом, пополнивших украинский автопарк в прошлом месяце, составляет 6 лет.

В течение апреля в Украине было зарегистрировано почти 3,7 тыс. подержанных легковушек из США.

Как сообщает "Укравтопром", это составляет 19% от всех впервые зарегистрированных в апреле подержанных авто. Отмечается, что по сравнению с апрелем 2023 года спрос на американские авто с пробегом увеличился вдвое.

Наибольшая доля из этого количества (47%) являются машины с бензиновыми двигателями. Электромобили составляли 34%. Гибридным и авто с ГБО принадлежит по 7%. Остаток этого сегмента авторынка охватили дизельные авто.

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ТОП-5 подержанных авто, изготовленных в США:

Tesla Model 3 - 408 автомобилей;

Tesla Model Y - 313;

Ford Escape - 246;

Jeep Cherokee - 232;

Volkswagen Passat - 210.

Средний возраст американских авто с пробегом, пополнивших украинский автопарк в прошлом месяце, составляет 6 лет.

Интересные новости Украины о ситуации на рынке авто - сегодня это стоит внимания

В течение апреля 2024 года украинцы приобрели почти 1,2 тысячи легковых авто, которые были ввезены из Китая. Это в полтора раза больше по сравнению с апрелем 2023 года.

В прошлом месяце автопарк Украины был пополнен на более 4,2 тыс. авто на электрической тяге. Наибольший спрос на них был во Львовской области и в городе Киеве.

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