Ароматный и выдержанный коньяк считается благородным напитком, который пьют не "на ходу", а медленно смакуют. Разновидностей коньяков разной выдержки так много, что их не перепробовать за всю жизнь. Чтобы наилучшим образом раскрыть нотки алкоголя и при этом не опьянеть, французы придумали правило 4С. Оно определяет, чем лучше закусывать коньяк, чтобы получить максимум удовольствия.
Чем правильно закусывать коньяк - правило 4С
Во Франции, которая и является родиной напитка, было придумано правило 4С для распития коньяка. Согласно ему, употребление алкоголя превращается в целый ритуал с четырьмя составляющими:
- коньяк (cognac);
- шоколад (chocolate);
- сигара (cigare);
- кофе (coffee).
Обратите внимание: употребление коньяка по правилу 4С является серьезной нагрузкой на сердце и нервную систему. Людям с тахикардией или повышенным давлением лучше не экспериментировать. Также не стоит употреблять напиток таким образом на ночь, поскольку смесь сильно бодрит.
Кофе
Сначала заваривается свежемолотый кофе - идеальный напиток для раскрытия всех ноток коньяка. Кофе желательно варить в турке и уж точно не использовать растворимый. По французской традиции в напиток не добавляют ни сахар, ни молоко.
Коньяк
После нескольких глотков горячего кофе французы выпивают коньяк. Два напитка дополняют друг друга, бодрят и наполняют энергией. Ускоряется пищеварение, поэтому ритуал рекомендуется проводить после еды.
Сигара
После кофе и коньяка раскуриваем хорошую сигару. Как правило, чем выше градус и больше выдержка алкоголя, тем легче должна быть сигара, и наоборот.
Шоколад
Последний шаг французского ритуала - кусочек шоколада. Десерт подчеркивает все нотки алкоголя, убирает горечь и поднимает настроение. Лучше всего с коньяком сочетается белый шоколад или молочный с орехами.
Чем лучше всего закусывать коньяк - другие варианты
Французская традиция употребления коньяка подходит не всем. Для некурящих или не любителей кофе есть другие варианты, чем закусывать коньяк:
- фрукты и сухофрукты, желательно не очень сладкие;
- сыр - идеально сочетаются с коньяком мягкие, полутвердые и сыры с плесенью;
- сок подают к молодому напитку;
- нежирное мясо - кролик, запеченная говядина, паштеты, буженина, стейки;
- черная икра и рыба;
- орехи.
Есть также закуски, которые не рекомендуется подавать к коньяку. Это жирное мясо, фастфуд, острые и пряные продукты, приторно сладкие десерты, газировка.