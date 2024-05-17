Придуманное французами правило 4С позволяет насладиться вкусом коньяка без опьянения.

Ароматный и выдержанный коньяк считается благородным напитком, который пьют не "на ходу", а медленно смакуют. Разновидностей коньяков разной выдержки так много, что их не перепробовать за всю жизнь. Чтобы наилучшим образом раскрыть нотки алкоголя и при этом не опьянеть, французы придумали правило 4С. Оно определяет, чем лучше закусывать коньяк, чтобы получить максимум удовольствия.

Чем правильно закусывать коньяк - правило 4С

Во Франции, которая и является родиной напитка, было придумано правило 4С для распития коньяка. Согласно ему, употребление алкоголя превращается в целый ритуал с четырьмя составляющими:

коньяк (cognac);

(cognac); шоколад (chocolate);

(chocolate); сигара (cigare);

(cigare); кофе (coffee).

Обратите внимание: употребление коньяка по правилу 4С является серьезной нагрузкой на сердце и нервную систему. Людям с тахикардией или повышенным давлением лучше не экспериментировать. Также не стоит употреблять напиток таким образом на ночь, поскольку смесь сильно бодрит.

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Кофе

Сначала заваривается свежемолотый кофе - идеальный напиток для раскрытия всех ноток коньяка. Кофе желательно варить в турке и уж точно не использовать растворимый. По французской традиции в напиток не добавляют ни сахар, ни молоко.

Коньяк

После нескольких глотков горячего кофе французы выпивают коньяк. Два напитка дополняют друг друга, бодрят и наполняют энергией. Ускоряется пищеварение, поэтому ритуал рекомендуется проводить после еды.

Сигара

После кофе и коньяка раскуриваем хорошую сигару. Как правило, чем выше градус и больше выдержка алкоголя, тем легче должна быть сигара, и наоборот.

Шоколад

Последний шаг французского ритуала - кусочек шоколада. Десерт подчеркивает все нотки алкоголя, убирает горечь и поднимает настроение. Лучше всего с коньяком сочетается белый шоколад или молочный с орехами.

Чем лучше всего закусывать коньяк - другие варианты

Французская традиция употребления коньяка подходит не всем. Для некурящих или не любителей кофе есть другие варианты, чем закусывать коньяк:

фрукты и сухофрукты , желательно не очень сладкие;

, желательно не очень сладкие; сыр - идеально сочетаются с коньяком мягкие, полутвердые и сыры с плесенью;

- идеально сочетаются с коньяком мягкие, полутвердые и сыры с плесенью; сок подают к молодому напитку;

подают к молодому напитку; нежирное мясо - кролик, запеченная говядина, паштеты, буженина, стейки;

- кролик, запеченная говядина, паштеты, буженина, стейки; черная икра и рыба;

орехи .

Есть также закуски, которые не рекомендуется подавать к коньяку. Это жирное мясо, фастфуд, острые и пряные продукты, приторно сладкие десерты, газировка.

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