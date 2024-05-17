Псевдовласти признали, что после дроновой атаки возникли проблемы в работе подстанции "Севастополь".

В центре внимания новости Крыма, который пока еще находится под контролем россиян, - в Севастополе значительная часть территории будет без электроснабжения после атаки дронами.

Такой информации поделился Telegram-канал "Крымский ветер". На канале отмечается, что отключение света якобы стало последствием "падения осколков БПЛА" на электроподстанцию 330 киловат.

Так называемы "губернатор" Севастополя Михаил Развожаев утверждает, что в ночь на пятницу, 17 мая, захватчики "успешно отразили" массированную атаку на город - "уничтожены десятки БПЛА и более пяти безэкипажных катеров".

Видео дня

Позже псевдочиновник сообщил, что после дроновой атаки возникли проблемы в работе подстанции "Севастополь", и чтобы она снова начала нормально работать, по предварительным оценкам, нужно "около суток".

"Пока идут восстановительные работы, город не сможет получать достаточное количество энергии. Соответственно, будут точечные отключения света... В связи со сложившейся ситуацией мной принято решение об отмене занятий во всех школах, учреждениях среднего профессионального образования и детских садах...", - добавил он.

Важные новости Крыма - сегодня это стоит прочитать

После того, как россияне совершили полномасштабное вторжение в Украину, на крымском полуострове уже не раз звучали взрывы на военных объектах противника. Оккупанты жаловались на масштабные атаки дронами и ракетами и отчитывались об "успешно отраженных атаках".

В частности, в ночь на 15 мая прогремели взрывы в районе военного аэродрома "Бельбек". Появилась информация, что вражеский объект был атакован ракетами ATACMS. По сведениям СМИ, в результате удара по "Бельбеку" поражены два российских истребителя-перехватчика МиГ-31, зенитно ракетная система большой и средней дальности С-400 и склад горюче-смазочных материалов.

Вас также могут заинтересовать новости: