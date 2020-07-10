Китайское посольство предупредило о "новой смертельной пневмонии" в Казахстане

В то же время представители власти Казахстана сообщили лишь о «пневмонии».

Китайское посольство предупредило о распространении в Казахстане «новой смертельной пневмонии».

Об этом пишет South China Morning Post.

По словам дипломатов, смертность этого заболевания «гораздо выше», чем от коронавируса.

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Сейчас Минздрав Казахстана только проводит сравнительные исследования взятых образцов, чтобы понять, принадлежит ли новый вирус к уже установленному типу коронавируса.

Хотя исследования еще продолжаются, посольство КНР уже охарактеризовало недуг как «опасную смертельную пневмонию». В то же время представители власти Казахстана сообщили лишь о «пневмонии».

По информации местных СМИ, новые вспышки пневмонии наблюдались с середины июня в нескольких провинциях страны. Посольство КНР предупреждает о 500 случаях болезни, 30 больных находились в критическом состоянии.

Как сообщал УНИАН, главный инфекционист США Энтони Фаучи считает, что мир находится на начальном этапе пандемии коронавируса. По его мнению, есть высокая вероятность того, что распространение COVID-19 усилится.

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