Китайское посольство предупредило о "новой смертельной пневмонии" в Казахстане
Китайское посольство предупредило о распространении в Казахстане «новой смертельной пневмонии».
Об этом пишет South China Morning Post.
По словам дипломатов, смертность этого заболевания «гораздо выше», чем от коронавируса.
Читайте такжеЖертвами COVID-19 в мире стали более 550 тысяч человек
Сейчас Минздрав Казахстана только проводит сравнительные исследования взятых образцов, чтобы понять, принадлежит ли новый вирус к уже установленному типу коронавируса.
Хотя исследования еще продолжаются, посольство КНР уже охарактеризовало недуг как «опасную смертельную пневмонию». В то же время представители власти Казахстана сообщили лишь о «пневмонии».
По информации местных СМИ, новые вспышки пневмонии наблюдались с середины июня в нескольких провинциях страны. Посольство КНР предупреждает о 500 случаях болезни, 30 больных находились в критическом состоянии.
Как сообщал УНИАН, главный инфекционист США Энтони Фаучи считает, что мир находится на начальном этапе пандемии коронавируса. По его мнению, есть высокая вероятность того, что распространение COVID-19 усилится.
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram